Fortaleza busca recuperação e encara Vitória em duelo por liderança do Nordestão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Calebe é favorito para ser titular no meio-campo

Depois do intervalo de uma semana sem jogos, o Fortaleza volta a atuar hoje e terá a missão de se reabilitar na temporada. Diante do Vitória-BA, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Tricolor faz confronto direto pela liderança do Grupo A e também almeja deixar para trás as duas derrotas consecutivas.

Superado pelo Altos-PI no último dia 11, o Leão do Pici deixou a primeira posição da chave e foi ultrapassado pelo Rubro-Negro, que bateu o Ferroviário. Os baianos agora somam sete pontos (dois triunfos e um empate), enquanto os tricolores têm seis (duas vitórias e um revés).

A dupla ainda tem outro Leão na cola pela ponta da tabela de classificação: o Sport, também com seis pontos, joga mais cedo contra o Moto Club-MA, às 19 horas, na Ilha do Retiro. Em caso de empate no Castelão e triunfo do time pernambucano, a liderança passa para o Rubro-Negro do Recife (PE).

Para voltar a vencer em casa — foi derrotado no Clássico-Rei contra o Ceará e teve longa invencibilidade quebrada —, o Fortaleza tem como trunfo o período de descanso. Os comandados de Juan Pablo Vojvoda não atuaram nesse fim de semana e tiveram uma semana livre de partidas no calendário. Além da recuperação física, a brecha na agenda também foi aproveitada para ajustes na equipe depois dos tropeços contra Vovô e Jacaré.

O comandante argentino deve promover mudanças na escalação do Tricolor. Gastón Ávila pode ganhar espaço na disputa com o compatriota Brítez, visando dar mais agilidade e qualificar a saída de bola. Bruno Pacheco assumiria a lateral esquerda, dando mais liberdade para Mancuso no outro lado. No meio, Calebe deve assumir o posto de homem de criação, mantendo a trinca ofensiva formada por Marinho, Lucero e Moisés.

Os volantes Emmanuel Martínez, que se recuperava de edema na região anterior da coxa direita, e Lucas Sasha, substituído diante do Altos-PI com dores musculares, são dúvidas para o confronto.

O Vitória, por sua vez, acumula 16 jogos de invencibilidade no total (nove triunfos e sete empates), sendo 11 nesta temporada. A última derrota do time de Thiago Carpini foi em 9 de novembro de 2024, contra o Corinthians-SP, pelo Brasileirão. De lá para cá, emendou a sequência positiva, inclusive batendo o próprio Fortaleza nesta trajetória — 2 a 0, pela Série A do ano passado.

​

Em 2025, o Leão da Barra anotou 22 gols e sofreu sete, conquistando sete vitórias e quatro empates. O artilheiro rubro-negro é o atacante Janderson, que assumiu a vaga de Alerrandro e já balançou as redes cinco vezes em nove partidas.

Este será o 27º embate entre Fortaleza e Vitória. O retrospecto é favorável para os baianos, que ganharam em 11 ocasiões. O Tricolor saiu com resultado positivo nove vezes, e o placar ficou na igualdade em seis. No ano passado, foram três confrontos: um pelo Nordestão e dois pelo Brasileirão. O time de Salvador venceu duas e os cearenses levaram a melhor na outra.

O clássico regional também marcará o quarto confronto entre Juan Pablo Vojvoda e Thiago Carpini. No caso do retrospecto entre os treinadores, o argentino leva a melhor sobre o adversário, em embates contra São Paulo e Vitória. Foram duas vitórias e um revés.

Fortaleza x Vitória: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila (Brítez) e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison e Calebe; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Hugo; Baralhas, Ronald e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga. Téc: Thiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/2/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira/AL e Ruan Luiz de Barros Silva/AL

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO