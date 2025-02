Ceará confirma favoritismo, vence Sergipe e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Pedro Henrique abriu o placar para o Ceará

Confirmando o favoritismo, o Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 19, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo, disputado na Arena Batistão, em Aracaju (SE), teve Pedro Henrique e Dieguinho como autores dos gols da partida.

Além de garantir a classificação do Vovô para a próxima fase, a vitória trouxe uma injeção financeira importante para o clube, rendendo mais R$ 1,87 milhão aos cofres do Alvinegro de Porangabuçu.

O resultado confirmou a superioridade cearense, mas o time precisou mostrar seriedade e controle diante de um adversário que, apesar da fragilidade, entrou em campo disposto a surpreender.

Ciente da importância do confronto, o técnico Léo Condé não quis saber de poupar jogadores e escalou força máxima. Afinal, era a primeira decisão do Ceará na temporada, e tropeços na Copa do Brasil podem custar caro. Entre os escolhidos, um dos principais nomes era Pedro Henrique, atacante que tem se destacado neste início de ano e mais uma vez justificou a titularidade.

Desde os primeiros minutos, o camisa 7 demonstrou personalidade e foi o jogador mais acionado na criação das jogadas ofensivas do Vovô. Com dribles rápidos e movimentação intensa, ele infernizou a defesa adversária e, logo aos 14 minutos, colheu os frutos de sua atuação. Após bela jogada individual, foi derrubado na área. O árbitro, sem hesitar, assinalou o pênalti.

Na cobrança, Pedro Henrique bateu com frieza, deslocando o goleiro, para abrir o placar no Batistão. O gol coroou o bom momento e consolidou o atacante como artilheiro do Ceará na temporada, chegando ao seu quarto tento em 2025.

Aos 31 minutos, o atacante teve ainda grande oportunidade de ampliar o marcador. Após um passe açucarado de Lucas Mugni, que ditava o ritmo do meio de campo alvinegro, o camisa 7 ficou em ótima posição para finalizar. No entanto, ao tentar um chute de primeira, pegou mal na bola, que saiu pela linha de fundo sem levar perigo ao goleiro William Menezes.

Apesar do controle cearense, o jogo não teve muitas emoções na reta final do primeiro tempo. A superioridade do Vovô era evidente, não apenas pelo fato de estar duas divisões acima — enquanto o Ceará disputa a Série A, o Sergipe joga a Série D —, mas também pelo momento instável vivido pelo Gipão. A equipe sergipana faz campanha irregular em seu Campeonato Estadual e corre risco de nem sequer avançar ao mata-mata do torneio.

O desnível seguiu no segundo tempo. O Ceará até diminuiu sua pressão e controlou mais a posse de bola. O Sergipe, por sua vez, nada conseguia fazer e não assustava Bruno Ferreira, mero telespectador do confronto.

A primeira chance para ampliar veio quando o ponteiro marcava os seis minutos. Pedro Henrique, de cabeça, após cobrança de escanteio de Mugni, levou perigo à meta colorada. Aos 16, todavia, não teve para ninguém.

Aylon chutou em direção ao gol, William Menezes defendeu, mas Dieguinho — que entrou no intervalo — não desperdiçou o rebote e sacramentou a vaga alvinegra no torneio nacional.

Agora, o time vai esperar seu adversário, a ser definido em sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data ainda indefinida. Antes disso, volta a campo somente no dia 1º de março, quando entra em campo pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense — contra o vencedor de Maracanã x Horizonte.

Sergipe 0x2 Ceará - Ficha técnica

Sergipe

4-3-3: William; Luís Roberto, Lucão (Fabrício Moura), Mateus Serra (Fernando Junior) e Rafael (Pedro Henrique Silva); Adriano Júnior, Léo Fernandes e Fabrício Ramos (Vinicius Tsumita); Adenilson (Tavinho), Pedro Henrique e Reny Max. Técnico: Paulo Helber

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço (Fernando Sobral), Richardson (Dieguinho) e Mugni (Galeano); Fernandinho (Rômulo), Aylon (Alejandro Martínez) e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé



Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Data: 19/2/2025

Árbitro: Felipe Fernandes Lima-MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Leonardo Henrique Pereira-MG

Gols: Pedro Henrique (14'1T) e Dieguinho (16'2T) - CEA

Cartões amarelos: William Menezes, Luis Roberto e Fabrício Moura-SER

Público e renda: jogo realizado em portões fechados