Fortaleza leva virada do Vitória pelo Nordestão e amarga terceira derrota consecutiva

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO João Ricardo (primeiro plano) lamenta gol do Vitória no Castelão

Diante de quase 12 mil torcedores, o Fortaleza amargou a terceira derrota consecutiva na temporada. Ontem à noite, na Arena Castelão, o Tricolor até saiu na frente, mas voltou a sofrer com falhas individuais e perdeu de virada para o Vitória-BA, por 2 a 1, em duelo pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Antes batido por Ceará e Altos-PI, o Leão do Pici foi superado pelo Rubro-Negro no confronto que valia a liderança do Grupo A do torneio regional — o time baiano segue isolado na ponta, com dez pontos, enquanto os cearenses caem para a quarta posição, com seis, ultrapassado por Sport e CRB. A equipe deixou o campo sob sonoras vaias da torcida.

Com a responsabilidade de propor jogo por ser o mandante, o técnico Juan Pablo Vojvoda repetiu a dupla de zaga formada por David Luiz e Gastón Ávila, jogadores que têm a qualidade no passe como trunfo. Calebe ganhou chance como armador do time, e Breno Lopes assumiu a ponta esquerda. O Vitória, por sua vez, entrou em campo no Castelão com três defensores.

O Tricolor teve maior posse de bola na primeira etapa, mas pecava nas trocas de passes no terço final para ter a chance de finalizar. Já o Rubro-Negro, que perdeu Fabri, lesionado, logo aos quatro minutos, apostava nas transição, capitaneado por Matheuzinho. Os visitantes tiveram duas chegadas na área, interceptadas por David Luiz.

O Leão do Pici assustou quando Lucas Arcanjo saiu da área para disputar bola com Breno Lopes e também quando Mancusou furou cabeçada na pequena área, enquanto o Leão da Barra teve oportunidades em bolas aéreas de Janderson, mas o gol no Gigante da Boa Vista só saiu aos 39 minutos, em jogada com dois personagens importantes.

Zé Welison, que chegou ao estádio e entrou em campo com camisa que tinha mensagem de combate ao racismo — o filho do volante foi alvo de preconceito na escola —, deu belo passe em profundidade, e o artilheiro Lucero, que tem tido más atuações em 2025, acertou um petardo de fora da área para superar o camisa 1 do Vitória e balançar as redes. Foi o 11º tento de El Gato em jogos pelo Nordestão.

Na volta do vestiário para o segundo tempo, com a derrota parcial, Thiago Carpini mexeu no Rubro-Negro: sacou Edu, zagueiro, e colocou Gustavo Mosquito, atacante, deixando a equipe mais ofensiva. E o camisa 7 fez valer a oportunidade logo aos sete minutos: Zé Welison errou passe na saída de bola, Baralhas recuperou e acionou Mosquito, que recebeu livre na direita, invadiu a área, limpou a marcação de Gastón Ávila e bateu colocado para deixar tudo igual.

Sem a costumeira intensidade, o time de Vojvoda não conseguiu reagir depois de tomar o empate. O comandante argentino fez trocas ofensivas, mas que não surtiram efeito. Do outro lado, Carpini também deu fôlego novo ao Vitória e foi premiado: Hugo tabelou com Matheuzinho na esquerda, cruzou, Bruno Pacheco cortou mal, e Baralhas emendou chute de primeira, rasteiro, para superar João Ricardo e decretar o 2 a 1.

Fortaleza 1x2 Vitória: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, David Luiz (Kuscevic), Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison (Pochettino) e Calebe (Renato Kayzer); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Moisés). Téc: Vojvoda

Vitória

3-5-2: Lucas Arcanjo; Edu (Gustavo Mosquito), Neris e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho e Jamerson (Hugo); Lucas Braga (Wellington Rato) e Fabri (Janderson) (Carlinhos). Téc: Thiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/2/2025

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira/AL e Ruan Luiz de Barros Silva/AL

Gols: 39min/1ºT - Lucero (FOR); 7min/2ºT - Gustavo Mosquito e 34min/2ºT - Baralhas (VIT)

Cartões amarelos: Bruno Pacheco e Yago Pikachu (FOR); Lucas Halter (VIT)

Público e renda: 11.949 presentes/R$ 122.716,00