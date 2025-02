Real Madrid elimina City, com 3 gols de Mbappé; oitavas de final tem times definidos

Foto: JAVIER SORIANO / AFP Kylian Mbappé marcou três gols para o Real Madrid contra o Manchester City

Quatro jogos encerraram, ontem, a rodada de playoffs da Liga dos Campeões, definindo os 16 classificados das oitavas de final. O destaque dessa quarta-feira foi o Real Madrid de Kylian Mbappé.

Sem dar chance para o poderoso Manchester City, os merengues venceram por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, com três gols do craque francês, fechando o confronto com 6 a 3 no agregado.

Quem decepcionou foi a Juventus. Jogando na Holanda, o time italiano foi eliminado pelo PSV na prorrogação, por 3 a 1. A ida havia sido 2 a 1 para o time de Turim.

Os outros dois classificados foram PSG, que goleou o Brest e Borussia Dortmund, que empatou com o Sporting (tendo vencido a ida). Na terça-feira, Bayern de Munique, Brugge, Benfica e Feyenoord haviam carimbado vaga, se juntando aos já classificados Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Os duelos de oitavas de final serão definidos em sorteio, que será realizado amanhã, às 8 horas (de Brasília).





Oitavas de final

>Borussia Dortmund: enfrentará Lille ou Aston Villa

>Brugge: enfrentará Lille ou Aston Villa

>Real Madrid: enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

>Bayern de Munique: enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

>Feyenoord: enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

>PSV: enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

>PSG: enfrentará Liverpool ou Barcelona

>Benfica: enfrentará Liverpool ou Barcelona