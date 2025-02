Com gols e entrega tática, Pedro Henrique vira protagonista do Ceará em 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Pedro Henrique é o artilheiro do Ceará na temporada

É fato que o futebol é um esporte coletivo — até mesmo quem não acompanha sabe disso. Todavia, é notório que destaques individuais potencializam a performance de um time em campo. A prova disso é o desempenho do atacante Pedro Henrique no Ceará até o momento.

Protagonista do Vovô em 2025, o camisa 7 marcou o primeiro gol do Alvinegro de Porangabuçu na vitória por 2 a 0 sobre o Sergipe, em partida única da primeira fase da Copa do Brasil, e assumiu a artilharia isolada da equipe na temporada, com quatro gols.

Até então, o versátil jogador dividia o posto com Aylon, que tem três tentos assinalados. Agora, com o gol marcado diante do Gipão, ele lidera isoladamente a estatística em seus nove jogos com a camisa alvinegra.

Contratado em definitivo junto ao Corinthians, o atacante de 34 anos assinou vínculo com o clube cearense por duas temporadas. Em solo alencarino, ele apresentou bom cartão de boas-vindas para a torcida logo na estreia. No triunfo diante do Tirol, cobrou pênalti e balançou as redes com apenas seis minutos de jogo.

Depois, Pedro voltou a marcar na goleada por 5 a 0 contra o Barbalha. Na oportunidade, foi ele quem abriu o placar após passe de primeira de Mugni. O terceiro tento com a camisa do Vovô ocorreu no Clássico-Rei. Ante o maior rival, o camisa 7 aproveitou um erro da zaga e assinalou o segundo gol na vitória por 2 a 1 em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense.

O poder de finalização, inclusive, o gabaritou como o principal cobrador de pênaltis do time — conforme aconteceu logo no primeiro duelo alvinegro na temporada. Anteriormente, o posto era ocupado por Saulo Mineiro, que foi negociado com o Shangai Shenshua, da China, na atual janela de transferências.

Para além dos números, Pedro Henrique também vem se tornando crucial para o funcionamento tático da equipe comandada por Léo Condé. Com boa mobilidade e velocidade, o atleta proporciona maior dinâmica ao time e se mostra capaz de desempenhar qualquer que seja a função no setor de ataque.

Com a camisa do Ceará, por exemplo, ele já atuou nas três posições da linha ofensiva: ponta-esquerda, centroavante e ponta-direita. Com isso, ganhou a confiança do treinador alvinegro e se estabeleceu como um dos titulares do Ceará neste início de ano.

"Durante quase todo o período da minha carreira eu atuei pelos lados do campo, como extremo. No Internacional, eu comecei a explorar mais a função de jogar como referência, mais dentro da área, o que aumentou meu número de gols. A conversa que eu tive com o professor (Léo Condé) foi tranquila, ele pode contar comigo em qualquer lugar do ataque", disse o atacante em entrevista coletiva realizada em janeiro.



No Vovô, ele já superou a marca de gols feitos em 2024 por Inter e Corinthians, quando somou apenas três. A temporada de maior destaque na carreira dele foi a de 2023, quando assinalou 12 tentos e distribuiu quatro assistências em 50 partidas disputadas pelo Colorado.