Ceará alinha acordo com o Corinthians e Pedro Raul deve chegar no domingo

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Pedro Raul, atacante do Corinthians, é alvo do Ceará no mercado

O Ceará avançou bastante nas negociações para contratar o atacante Pedro Raul, do Corinthians, por empréstimo até o fim desta temporada. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô alinhou um acordo verbal com a equipe paulista nos últimos dias e tem otimismo em relação à chegada do centroavante.

Os clubes já teriam acertaram as bases salariais e, agora, as conversas do Alvinegro de Porangabuçu acontecem diretamente com o jogador e seu estafe. Anteriormente, o camisa 20 do Timão já havia sido sondado pelo Vovô, e sinalizou negativamente. Todavia, na nova investida, mostrou mais flexibilidade para um possível acordo.

Com contrato junto ao Corinthians até o fim de 2028, o centroavante tinha o desejo de ser mais utilizado pelo clube na atual temporada. No entanto, a ideia da diretoria paulista é negociá-lo, em definitivo ou por empréstimo, para abrir mais espaço na folha salarial. Ele foi comprado pelo Timão no início do ano passado por cerca de R$ 25 milhões após passagem apagada no Toluca, do México.

Em virtude das negociações em curso com o Vovô, Pedro Raul não viajou com a delegação do Corinthians no meio da semana para o confronto diante do Universidad Central, da Venezuela, pela fase preliminar da Copa Libertadores. Ainda conforme fontes ouvidas pelo Esportes O POVO, a diretoria alvinegra vê a boa relação recente com a cúpula corintiana como um trunfo para selar a transferência.

Entre a temporada passada e a atual, os clubes estiveram envolvidos em negociações com o zagueiro João Pedro Tchoca, o lateral-direito Rafael Ramos, o meia Matheus Araujo e o atacante Pedro Henrique. Esses dois últimos chegaram no ano atual e, aos poucos, vão ganhando espaço com Léo Condé.

A contratação de Pedro Raul chegaria para suprir o setor onde o torcedor mais cobrava a diretoria por reforços. Até agora, Aylon é o atleta da posição, mas joga improvisado. Na temporada passada, apenas Barceló era especialista, mas o uruguaio assinou com o Goiás, após ter pouco espaço no elenco.

Outros nomes surgiram nesta janela de transferências, como os de Everaldo, ex-Bahia e agora no Fluminense, Gilberto, do Juventude, e os estrangeiros Leandro Diaz e Francisco Fydriszewski.

No Timão desde o início de 2024, o atacante disputou 38 partidas e marcou apenas quatro gols, além de contribuir com uma assistência. Na equipe, ele é reserva de Yuri Alberto. Até o momento, neste ano, atuou em seis embates e anotou um tento.

A melhor fase da carreira do atacante de 28 anos ocorreu em 2022, quando defendia o Goiás e assinalou 26 gols em 50 jogos. Teve passagens, ainda, por Atlético-MG, Botafogo, Vasco, Juarez e Toluca. (Colaborou Victor Barros)