Real enfrenta Atlético de Madrid, e Bayern pega o Leverkusen nas oitavas

Foto: JAVIER SORIANO / AFP O Real Madrid vai enfrentar o Atlético de Madrid

A Uefa realizou ontem o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024/25. O destaque fica por conta dos clássicos entre Real e Atlético de Madrid, e Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. As oitavas de final da competição europeia acontecem de 4 a 12 de março de 2025. A decisão vai ser no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Dos 16 times restantes no torneio, oito se classificaram por meio dos playoffs. É o caso do Real Madrid, que avançou às oitavas após duelo com o Manchester City.

Os melhores colocados na fase inicial enfrentam os classificados da repescagem, obrigatoriamente, e decidem a vaga nas quartas em casa. São Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Arsenal, Inter de Milão, Lille e Aston Villa.

O Real Madrid terá pela frente o clássico com o Atlético de Madrid. Os times fizeram as final nas temporadas 2013/14 e 2015/16, ambas com vitória do time merengue. Outro clássico do mata-mata fica por conta do hexacampeão Bayern contra o Leverkusen, campeão alemão na temporada passada. Adversários na primeira fase, Barcelona e Benfica voltam a se enfrentar nas oitavas.

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Liverpool não teve tanta sorte e vai ter de colocar a boa fase à prova no confronto com o PSG.

Azarões nas oitavas, o Lille vai enfrentar o Dortmund, enquanto o Aston Villa terá duelo mais equilibrado contra o belga Club Brugge. A dupla holandesa PSV e Feyenoord pegam Arsenal e Inter de Milão, respectivamente. (Agência Estado)