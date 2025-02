Allanzinho marca dois, Ferroviário vence Tirol e avança às semifinais do Cearense

Foto: Lenilson Santos/FAC Allanzinho marcou os dois primeiros gols do jogo

O Ferroviário venceu novamente o Tirol, desta vez por 3 a 0, e se classificou para as semifinais do Campeonato Cearense 2025. O confronto que ocorreu neste sábado, 22, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, coroou a crescente que o time da Barra vem demonstrando nos jogos mais recentes. É a quarta vitória coral em um recorte de cinco partidas. Os gols da partida foram de Allanzinho, que marcou dois, e de Ciel.

Mesmo com a vantagem, o Ferroviário começou o jogo pressionando o mandante da partida e colheu os frutos da estratégia mais "agressiva" logo nos primeiros minutos. Gharib desarmou Soares, conduziu a bola até a entrada da grande área e encontrou Allanzinho, nas costas da defesa, para marcar de cobertura.



O 1 a 0 logo com quatro minutos de partida deveria ser o prenúncio de um jogo vistoso e aberto, uma vez que o Ferrão havia começado a partida com muita intensidade e o Tirol precisaria de dois gols para levar o jogo as penalidades; porém, o que se viu em campo foi totalmente diferente.

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Ferroviário abriu mão da bola e passou a se defender em um 5-4-1, congestionando as linhas de passe do Tirol e forçando a equipe do Pirambu a abusar de chutes de fora da área.

A Coruja até conseguiu levar algum perigo, com chutes de Goiaba e Tadeu aos 12 e 14 minutos de jogo, respectivamente, mas, se viu presa no bloco de marcação coral na maior parte do jogo. A chance mais clara do Tirol no jogo veio aos 40 minutos de partida, em uma falha da defesa adversária.

Em um raro momento de falta de atenção do Ferrão, o meia Soares deu um bom passe em profundidade para que Goiaba chegasse cara a cara com o goleiro, porém, em uma grande recuperação, o zagueiro Lucas Ramires fez um corte no momento da finalização.

Na segunda etapa, o Ferrão demonstrou ter recuperado o ritmo logo aos três minutos. Em jogada similar a que saiu o primeiro gol, Gharib roubou uma bola no meio-campo, achou Allanzinho, que cortou para lado direito e chutou, assustando o goleiro Yago, mas não alterando o marcador.

O ânimo inicial, contudo, não se sustentou durante muito tempo. O Ferroviário, após essa finalização, retornou a estratégia do primeiro tempo e apresentou uma postura mais defensiva. Mesmo assim, a equipe coral conseguiu ser mais acertivo nos contra-ataques.

Aos 24 minutos, Kauê Leonardo afastou uma bola na defesa. O que parecia um balão, virou um contra-golpe quando Ciel dominou e conduziu até a grande área, mas, ao invés de fazer seu trabalho de centroavante, o experiente camisa 99 tocou para que Allanzinho, desmarcado, marcasse o segundo gol da partida. Foi o quarto dele no Cearense e sétimo na temporada — o que faz dele o artilheiro do Estadual e do futebol local como um todo.

Quatro minutos depois, Ciel teve a "boa ação" recompensada. Em mais uma jogada rápida, Pablo Alves recebeu a bola na lateral do campo, levantou a cabeça e achou o atacante de 42 anos, atrás do zagueiro, pronto para receber o cruzamento e fechar o placar no PV.

Com essa vitória, o Ferroviário se mantém vivo na busca de quebrar o tabu de 30 anos sem vencer um título estadual. Antes de pensar no título em si, a equipe da Barra tem que passar pelo rival Fortaleza nas semifinais do torneio, previstas para os próximos dois fins de semana.

Tirol 0x3 Ferroviário - Ficha técnica



Tirol

3-5-2: Yago; Igor, Domingos(Pio) e Diney; Zé Augusto, Sidney (Siloé), Soares, Topetti e Tadeu (Zé Carlos); Goiaba (Renê) e Otacílio Marcos (Paulinho). Téc: Michel Lima

Ferroviário

3-5-2: João Vitor; Wesley Junio, Lucas Ramires e Iago; Kauê Leonardo, Willyam Maranhão (João Vitor), Gharib (Rikelmy), Janeudo (Samuel) e Pablo Alves; Allanzinho (Kevin Rivas) e Ciel (Gustavo). Téc: Tiago Zorro

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 22/2/2025

Árbitro: Joanilson Scarcella-CE

Assistentes: Renan Aguiar-CE e José Moracy de Sousa-CE

Gols: Allanzinho aos 4/1T e aos 24/2T. Ciel 28/2T

Cartões amarelos: Topetti, Soares, Tadeu, Zé Augusto (Tirol)

Público e renda não divulgados