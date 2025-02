Corinthians confirma empréstimo do centroavante Pedro Raul ao Ceará

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Pedro Raul chega ao Ceará por empréstimo de um ano

Após anos de buscas, sondagens e tentativas pela contratação de um centroavante de nome expressivo no futebol brasileiro, o Ceará, enfim, chega próximo da assinatura de um contrato com um atleta de tais características. Ontem, o Corinthians confirmou a transferência de Pedro Raul ao Alvinegro de Porangabuçu.

Em uma breve nota, o clube paulista informou que o centroavante foi liberado de maneira oficial pela diretoria de futebol do time para realizar exames médicos no Vovô. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o atacante irá desembarcar em Fortaleza neste domingo, 23, quando realizará exames médicos e já se juntará ao restante do elenco.

Ele chega ao grupo de Léo Condé já com um papel de protagonismo. Não apenas porque um centroavante de nome era uma busca do Ceará há anos, mas também porque o centroavante chega com a responsabilidade de suprir a vaga de goleador do grupo comandado por Léo Condé. Na temporada passada, a artilharia foi dividida entre os pontas Erick Pulga e Saulo Mineiro, que já não fazem mais parte do escrete preto e branco. A função de atacante de referência desde 2024 é realizada por Aylon, que joga improvisado.

Para assumir tal protagonismo, entretanto, Pedro Raul terá de suar a camisa e mostrar uma grande evolução. Apesar de um possível espaço já confirmado entre os principais do time, ele terá de melhorar os números individuais para ajudar o Vovô a alcançar as metas do ano. Na temporada passada, ele disputou 38 partidas com o Timão, mas balançou as redes apenas quatro vezes, contribuindo com apenas uma assistência. Na atual temporada, ele contabilizou seis jogos e um gol, sendo reserva de Yuri Alberto no time paulista.

O grande ano da carreira do atacante foi 2022, pelo Goiás. Foram 26 gols em 50 partidas, sendo 19 deles marcados na Série A, na qual foi vice-artilheiro só atrás de Germán Cano, pelo Fluminense. Os números, porém, foram gradualmente caindo. Nove gols em 2023, sete em 2024 e um até agora em 2025, por Vasco, Toluca e Corinthians.

Com a chegada de Pedro Raul, o Ceará passará a contar com nove opções no ataque: Aylon, Alejandro Martínez, Bruno Tubarão, Galeano, Guilherme, Pedro Henrique, Pedro Raul, João Victor e Fernandinho. Durante o empréstimo — válido até o fim desta temporada —, o salário do jogador será dividido entre os clubes da negociação, sendo o Ceará responsável por pagar R$ 380 mil por mês e o Corinthians os R$ 330 mil restantes. (Com Lara Santos/Especial para O POVO)