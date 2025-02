Fla leva Taça Guanabara; Atlético-MG e América-MG decidem o Mineiro

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram simbólico título da Taça Guanabara

O Flamengo levantou uma taça neste sábado, 22, e pretende levantar outra em breve. O time comandado por Filipe Luís goleou o Maricá por 5 a 0, no Maracanã, e foi campeão da Taça Guanabara, título dado para o melhor time da primeira fase do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time avança às semifinais em primeiro, e vai enfrentar o quarto colocado do estadual do Rio de Janeiro.

O rival será conhecido neste domingo, 23. Como o segundo colocado será o Volta Redonda, as duas vagas finais serão disputadas por seis diferentes times, incluindo os três outros grandes do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense. Um certamente ficará de fora e talvez até todos, a depender da rodada que se encerra com jogos iniciados às 18h30min. Na semifinal, o Fla e o Voltaço jogarão pelo empate.

O primeiro campeão estadual do Brasil, porém, deve vir de outro estado sudestino. Em Minas Gerais, a final já está definida e será entre Atlético-MG e América-MG. O Galo chegou com certa tranquilidade, após vencer o Tombense duas vezes por 2 a 0 — a segunda neste sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o Coelho empatou em 1 a 1 novamente com o Cruzeiro, desta vez no Independência, em Belo Horizonte, e conquistou a vaga nos pênaltis, por 4 a 2.

Outro campeonato que se afunila é o Paulista. Após 11 rodadas na primeira fase, apenas quatro times estão garantidos nas quartas de final. O Corinthians já avançou como líder do Grupo A e vai enfrentar o Mirassol, vice da mesma chave. Já São Paulo e Novorizontino estão classificados e vão se enfrentar, mas ainda não está definido quem passa em primeiro do Grupo C.

O Grupo B é o mais embolado. O Santos lidera com 15 pontos, seguido de RB Bragantino com 14, Guarani com 12 e Portuguesa também com 12. Todos têm chances e os dois classificados se enfrentam. Por fim, a Chave D é liderada pelo São Bernardo, com 23 e ainda sem vaga certa. Quem tenta seguir vivo é a Ponte Preta, com 22 e o Palmeiras, com 20. O Velo Clube está eliminado.

As quartas de final serão definidas neste domingo, com oito jogos simultâneos às 18h30min. Entre os grandes, o Corinthians encara o Guarani, o Santos pega a Inter de Limeira, o Palmeiras visita o Mirassol e o São Paulo duela com o São Bernardo.