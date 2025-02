Fortaleza viverá série de jogos decisivos nas próximas semanas

Foto: Lucas Emanuel/FCF Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, se prepara para três duelos com Tiago Zorro, do Ferroviário

Com seis vitórias e três derrotas nos nove primeiros jogos disputados em 2025, o Fortaleza vive um início de temporada de oscilações. Apesar de, no Campeonato Cearense, a equipe comandada por Vojvoda ter conquistado a vaga direta para as semifinais, o time sofreu críticas por ter sido derrotado no jogo de maior peso, o Clássico-Rei, contra o Ceará.

Já na Copa do Nordeste, o grupo — que hoje ocupa a 3ª colocação do Grupo A com seis pontos após quatro jogos — precisa ainda se provar após atuações decepcionantes e dois resultados negativos consecutivos. O momento mais propício para a reabilitação é agora.

Nos próximos 30 dias, o Leão do Pici disputará uma sequência de jogos decisivos que darão o tom ao primeiro semestre do time em 2025. Serão dois — ou quatro em caso de avanço às finais — jogos do Campeonato Cearense em busca da taça do Estadual e outras quatro partidas que determinarão o destino do grupo na Copa do Nordeste.

A sequência já começará com três Clássicos das Cores diante do Ferroviário. O primeiro embate deve ocorrer no sábado, 1°, ou no domingo, 2 — em pleno Carnaval. Já a partida de volta deve ocorrer uma semana depois, para fechar o finalista do Manjadinho. Entre esses dois jogos, o argentino Vojvoda e o português Tiago Zorro estarão frente a frente ainda em duelo pela Copa do Nordeste, que não promete ser mais fácil que os do Estadual já que, em caso de vitória, o Ferroviário terá a possibilidade de superar o Leão na tabela. Hoje, o Tubarão ocupa a 5ª colocação com quatro pontos.

Sem qualquer tempo para descanso em caso de classificação para a final, após os jogos diante do clube coral, o Fortaleza já volta ao Castelão para as finais e disputará os jogos decisivos de grupo no Nordestão. O primeiro jogo de uma possível classificação para a final é a partida de ida, prevista para o dia 15 de março. Em seguida, o Fortaleza joga diante do Sousa-PB, fora de casa, pelo Nordestão. Por fim, logo após o embate de volta, que define quem levanta o título de campeão cearense, o Leão recebe o CRB para fechar a fase de grupos da Copa do Nordeste.

Nessa sequência, há um trunfo no qual Vojvoda poderá se agarrar enquanto busca uma rápida recuperação ao grupo: somente um desses duelos não ocorrerá em solo alencarino. Como mandante, o Fortaleza possui cinco jogos disputados, com três triunfos e duas derrotas, sendo um revés em cada torneio jogado. Em casa é onde o time possui a maior força ofensiva, sendo marcado 12 gols na condição de dono do jogo. Ao todo, na atual temporada, o Leão balançou as redes 19 vezes, ou seja, a maioria dos gols foram feitos com a equipe jogando sob os próprios domínios.