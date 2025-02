Maracanã e Horizonte se enfrentam para decidir vaga na semifinal do Cearense

Foto: Yorran Vieira/Horizonte FC Partida entre Horizonte e Maracanã, válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2025

Em duelo decisivo das quartas de final do Campeonato Cearense, Maracanã e Horizonte se enfrentam para decidir vaga na semifinal da competição. As equipes medem forças neste domingo, 23, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), às 16 horas. O vencedor do duelo enfrentará o Ceará na semifinal.

Após a vitória de 3 a 2 no movimentado jogo de ida, o Maracanã chega com a vantagem para a decisão, necessitando apenas de um empate para se classificar. Entretanto, caso o Horizonte conquiste uma vitória por um gol de diferença e consiga empatar no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

No embate ocorrido no Domingão, no duelo de ida, o Bicolor Metropolitano se sobressaiu diante do adversário durante a maior parte do jogo, tendo sido dominante desde as principais jogadas, apesar de ser visitante. Agora, disputando em casa, a equipe comandada por Júnior Cearense, tentará manter a superioridade no placar.

Caso avance contra o Horizonte, o Maracanã será semifinalista do Manjadinho pela segunda vez consecutiva. Na edição passada do certame, a equipe metropolitana parou justamente na semifinal, ao ser derrotado pelo Fortaleza por 4 a 1 no placar agregado.

O Horizonte, por sua vez, busca reverter a desvantagem e retornar a uma disputa de semifinal do Cearense após 13 anos. A última vez em que o Galo do Tabuleiro jogou a semi do Estadual foi em 2012, mas foi eliminado pelo Fortaleza por 5 a 1 no agregado. Ainda naquela edição, o Horizonte sagrou-se campeão do Interior após vencer o Crato.