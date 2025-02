Ceará tem quase 70% de aproveitamento na "Era Condé"

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Léo Condé no jogo Ceará x Botafogo-SP, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Sob o comando de Léo Condé, o Ceará vem fazendo um início de ano da mesma forma que concluiu o último: sendo dominante nos números. Com 68,6% de aproveitamento, o Vovô venceu, até este momento da temporada, sete de suas nove partidas disputadas.

A única derrota da equipe alvinegra ocorreu na sua estreia fora de casa. Na oportunidade, foi superado pelo Náutico-PE por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), em jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste.

Se o recorte for apenas em jogos na Arena Castelão, o Alvinegro se torna um anfitrião indigesto para quem vem visitá-lo. Sob regência de Condé, a equipe de Porangabuçu venceu 14 dos últimos 17 jogos em seus domínios — conquistando um aproveitamento de 84,3% em terras alencarinas.

Para além disso, o equilíbrio do time cearense tem sido primordial para conquistar os resultados. O treinador do Alvinegro alcançou uma coesão entre os setores defensivo e ofensivo.

Na última linha, Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia vêm dando solidez para a meta do goleiro Bruno Ferreira. No meio, Richardson e Sobral alternam a cada jogo e potencializam o poder de marcação no corredor central, enquanto Lourenço fica responsável por dar maior fluidez. Ainda no setor, Mugni auxiliar o trio de ataque — formado por Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique. Em breve, a chegada do recém contratado centroavante Pedro Raul deve dar ainda mais efetividade ofensiva.

Nos 34 jogos que o técnico piauiense conduziu o Ceará, seu ataque foi o responsável por marcar 55 gols (resultando em uma média de 1,61 gols marcados por partida) e sua defesa limitou os ataques adversários a 29 gols (totalizando uma média de 0,85 gols sofridos por confronto).

Se comparados os números do atual técnico do Vovô com os de seu antecessor, os dados se tornam mais impactantes. Durante os mais de nove meses em que Vágner Mancini esteve à frente do Ceará, entre setembro de 2023 e junho de 2024, o aproveitamento da equipe era bem inferior.

Durante os 44 jogos, Mancini conquistou levou o time a 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, resultando em um aproveitamento de 45,8% dos pontos disputados.

Em contrapartida, nestes sete meses comandando o Alvinegro, Condé esteve a frente da equipe em 34 jogos, quando conseguiu vencer 22 duelos e empatou quatro, resultando em um aproveitamento total de 68,6%. Neste ano, o Ceará conquistou 81,5% dos pontos disputados.

Nesta temporada, o comandante vai treinar a equipe de Porangabuçu no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025.