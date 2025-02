Fortaleza busca constância para engrenar em temporada de início oscilante

Foto: FÁBIO LIMA Torcida do Tricolor do Pici vaiou elenco no jogo passado, contra o Vitória

Quando o Fortaleza voltar a entrar em campo para enfrentar o Ferroviário no próximo fim de semana, pelas semifinais do Campeonato Cearense, dois meses da temporada de 2025 já terão passado. Até aqui, o Leão do Pici tem passado por um período de inconstâncias.

Em nove jogos disputados, foram seis vitórias e três derrotas somadas, com 19 gols marcados e sete sofridos. Os números, embora tenham colocado o Tricolor diretamente nas semifinais do Campeonato Cearense, preocupam pelo fato de deixar o grupo na terceira colocação do Grupo A do Nordestão e também por mostrarem que há uma necessidade visível de evolução — são, afinal, três revezes consecutivos. Mas nem tudo está perdido.

Além de se tratar de um início de temporada, quando melhor os técnicos podem formalizar ajustes técnicos e táticos e pedir por reforços, os números contabilizados hoje pelo Fortaleza não são tão diferentes dos anos anteriores. Desde que chegou ao Leão do Pici, em maio de 2021, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda acumula certo histórico de turbulência nos primeiros jogos do ano — mas sempre com um maior número de vitórias que de empates ou derrotas.

Em 2022, seu primeiro ano de pré-temporada com o grupo tricolor, foi o único ano em que ele conseguiu um resultado exemplar nos dez primeiros jogos do time, quando contabilizou entre jogos do Estadual e do Nordestão uma sequência de seis vitórias e quatro empates — sem qualquer revés.

Em 2023, o número de vitórias foi maior, quando o time conquistou oito triunfos, mas os pontos perdidos foram em duas derrotas diretas em jogos do Cearense e do Nordestão. Ano passado, 2024, foi quando o time viveu uma oscilação mais parecida com a atual: foram seis vitórias, três empates e uma derrota. Na ocasião, o Leão não disputou apenas torneio estadual e regional, mas também o primeiro jogo da Copa do Brasil daquela temporada.

A maior preocupação do torcedor do Fortaleza deve ser, então, o futebol apresentado até aqui, já que o clube não fez uma grande alteração do elenco e, mesmo assim, a equipe tem feito apresentações medíocres, chegando até mesmo a ser vaiado na virada em casa diante do Vitória, pela Copa do Nordeste.

Mas se o histórico conforta, a memória mostram que nos últimos anos é nesse ponto que o time passa por uma virada de chave. E o Fortaleza decerto precisa reagir nessa reta final de Campeonato Cearense e classificatórias da Copa do Nordeste para iniciar o Brasileirão e a Libertadores com impulso e fechar o primeiro trimestre mais uma vez com título.

Fortaleza nos 10 primeiros jogos do ano