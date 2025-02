Maracanã vence Horizonte novamente e encara o Ceará na semifinal do Cearense

Foto: Yorran Vieira/Horizonte FC Maracanã venceu o Horizonte por 4 a 2 no placar agregado nas quartas de final do Cearense 2025

No decisivo duelo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense, o Maracanã venceu o Horizonte por 1 a 0, ontem, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Na ida, o time de maracanauense havia derrotado o rival por 3 a 2. Com o resultado, o Maracanã garantiu vaga na semifinal do certame, etapa em que enfrentará o Ceará em duelos de ida e volta.

Assim, a equipe metropolitana se torna semifinalista do Manjadinho pela segunda vez consecutiva, feito inédito na história do clube. O primeiro jogo contra o Alvinegro de Porangabuçu acontece no próximo domingo, 2, em pleno Carnaval, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza; já a volta está marcada para o dia 9, na Arena Castelão.

Não diferentemente do que foi visto no jogo de ida, as equipes protagonizaram um duelo equilibrado no Prefeitão, apesar do magro placar. O Horizonte, porém, precisando reverter a vantagem adversária, iniciou a partida criando as melhores chances e incomodando a defesa do Maracanã.

Logo aos três minutos de jogo, o Galo do Tabuleiro criou a primeira grande chance de abrir o placar com um chute de Thiago Cunha, mas a bola parou nas mãos do goleiro Rayr — grande destaque do Maracanã na partida. Assim, apostando em jogadas pela esquerda e em chutes de média e longa distância, o Horizonte ofereceu perigo durante a maior parte da primeira etapa.

Dominado pelo clube visitante, o Maracanã se contentou apenas em anular as tentativas de ataque do Galo, sem oferecer o mesmo perigo ao adversário. Nessa tônica, o Bicolor Metropolitano sofreu mais quatro tentativas de gol do Horizonte até o fim do primeiro tempo, porém, todas sem sucesso devido às intervenções de Rayr.

Na volta para a etapa final, o Maracanã compactou a defesa e passou a oferecer mais perigo à área adversária, à medida em que via o setor ofensivo do Horizonte se cansar. Aos 21 minutos, o Bicolor teve a melhor oportunidade de marcar um tento, durante uma cobrança de falta, mas viu a bola passar rente ao travessão.

Assim, somente no fim dos acréscimos, o Maracanã abriu o placar e chancelou a vaga na semifinal. Na jogada, o camisa 10, Patuta, recebeu a bola na entrada da área, se livrou da marcação e mandou a bola para o fundo das redes, sem chances de defesa do arqueiro rival. Vaga assegurada.



Antes de encarar o Vovô duas vezes, entretanto, o Maracanã entra em campo para enfrentar o Ferroviário pela primeira rodada da Copa do Brasil. As equipes duelam nesta quarta-feira, 26, às 20 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.