Quais reforços Ceará e Fortaleza buscam na reta final da janela de transferências

Foto: Lucas Emanuel/FCF Bruno Pacheco e Fabiano Souza disputam lance no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 acaba na próxima sexta-feira, 28. Os clubes terão um novo período extra já entre março e abril, mas Ceará e Fortaleza querem aproveitar esta semana para tentar preencher lacunas nos respectivos elencos depois das contratações realizadas desde dezembro.

A época para os clubes brasileiros registrarem novos jogadores começou em 3 de janeiro e segue até sexta. Do dia 10 de março a 11 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre nova janela para as equipes das Séries A, B e C, mas restrita a atletas que disputaram os Campeonatos Estaduais.

Até agora, o Alvinegro contratou 17 peças, enquanto o Tricolor agregou seis nomes ao grupo. O Vovô ainda busca se reforçar com mais um volante, enquanto o Leão tem o setor ofensivo como foco principal.

De volta à elite do Campeonato Brasileiro, o Ceará fez grande reformulação no elenco e acertou com um goleiro, quatro zagueiros, três laterais, três meio-campistas e seis atacantes. O Alvinegro subiu o patamar da folha salarial, mas não fez investimentos em aquisições de direitos econômicos — teve custos apenas com os empréstimos de Fernando Sobral e Galeano.

O mais recente contratado foi justamente o que gerou maior expectativa até o anúncio: Pedro Raul, o aguardado camisa 9. O atacante, emprestado pelo Corinthians até o fim do ano. Além dele, Marcos Victor e Bruno Tubarão foram os únicos que ainda não estrearam.

A defesa e o ataque alvinegro passaram por grande mudança com a chegada das novas peças. Fabiano Souza e Marllon já conquistaram espaço entre os titulares da retaguarda; na frente, Pedro Henrique e Fernandinho assumiram protagonismo e agora devem ganhar a companhia de Pedro Raul.

Até a próxima sexta, o time de Porangabuçu ainda quer contratar mais um volante, já que conta apenas com Richardson, Fernando Sobral, Lourenço e o polivalente Dieguinho para a posição. Charles, que defendeu o Ceará entre 2020 e 2021 e atualmente está no Corinthians, é o principal alvo, mas a negociação é considerada complexa — a operação também pode ficar para a janela de março.

Com a maior parte do elenco já sob contrato de longa duração — além de algumas renovações efetuadas em 2024 —, o Fortaleza apostou em contratações pontuais para este ano. Apesar da disputa da Copa Libertadores, o clube do Pici deu prioridade a nomes em fim de contrato e não investiu em compras de jogadores.

O foco maior foi no setor ofensivo, com um goleiro, um lateral-esquerdo e dois zagueiros. A dupla de beques, inclusive, é a principal cartada, já que o experiente David Luiz e o jovem argentino Gastón Ávila chegaram com status de peças importantes para o time de Juan Pablo Vojvoda. Pol Fernández, ex-Boca Juniors, rapidamente assumiu a titularidade no meio-campo.

Dos outros três nomes, Brenno tenta fazer sombra a João Ricardo após boas atuações, Diogo Barbosa ainda tenta se firmar na disputa com Bruno Pacheco, e Dylan Borrero não conseguiu ganhar espaço no ataque.

A linha de frente, a propósito, é a maior preocupação do Tricolor na reta final do primeiro período de contratações. A busca por um centroavante se arrasta há semanas e a prioridade é por um estrangeiro que atua no exterior — neste caso, só poderia ser anunciado nesta janela. O Leão também tenta o jovem Lorran, joia do Flamengo, que atua como ponta.

Ceará: contratações para 2025

Goleiro: Keiller

Keiller Laterais: Dieguinho, Fabiano Souza e Nicolas

Dieguinho, Fabiano Souza e Nicolas Zagueiros: Éder, Marllon, Marcos Victor e Willian Machado

Éder, Marllon, Marcos Victor e Willian Machado Meio-campistas: Fernando Sobral, Matheus Araújo e Rômulo

Fernando Sobral, Matheus Araújo e Rômulo Atacantes: Alejandro Martínez, Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul

Fortaleza: contratações para 2025