Conselheiros aprovam venda da SAF do Ferroviário

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,16.03.2024: Tutuba, mascote do Ferroviário. Jogo pela semifinal do campeonato cearense, Ceará vs Ferroviário. Arena Castelão.

“Hoje é um dia histórico. O começo de uma nova era.” Essa frase, dita por funcionário do Ferroviário, resume o novo momento que o Ferrão pretende viver a partir dessa terça-feira, 25. Em votação realizada na sede do clube, o estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, o Conselho Deliberativo aprovou a venda de 90% da SAF do clube para investidores portugueses. Foram 78 votos favoráveis e 12 contrários.

Apesar dos imbróglios jurídicos que cercaram a questão nos últimos dias, a votação ocorreu, na medida do possível, de forma pacífica. Houve algumas manifestações contrárias, com ânimos exaltados por parte de opositores e torcedores que acompanharam o pleito do lado de fora, cobrando a aprovação da medida.

No momento decisivo para o clube, figuras históricas da equipe marcaram presença, como o ex-presidente e ex-vereador Carlos Mesquita e o ex-jogador e ídolo Jardel, atual embaixador do Peixe.

“(Eu) Me sinto feliz de ter vestido essa camisa que me levou para o mundo, além de torcer pelo Ferroviário. Hoje, estar presente em uma transformação tão importante para o futuro do clube é algo especial. É fundamental que todos votem a favor, pois esse é o objetivo da SAF.”

O atual presidente do Ferroviário, Aderson Maia, e o principal investidor do projeto, Pedro Roxo, também acompanharam a votação, mas preferiram observar o desenrolar do processo à distância.

A expressiva vitória dos favoráveis à SAF reflete o desejo da torcida. Durante toda a votação, ecoaram gritos de “são 30 anos sem gritar ‘é campeão’” e “queremos um time mais forte”, entoados por torcedores e conselheiros.

Na prática, o clube ganhará suporte financeiro e investimentos estruturais. Um dos primeiros passos será a reforma do estádio Elzir Cabral, já prometida e reforçada por Pedro Roxo em entrevista ao programa Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, nesse sábado, 22.

O aporte inicial de recursos será de R$ 10 milhões por ano durante 10 anos. No entanto, esse valor pode variar de acordo com a divisão em que o Ferroviário estiver, chegando em eventual R$ 50 milhões na Série A.

Além disso, o clube contará com um capital de R$ 8 milhões até 2029 para outras melhorias internas.

Com a aprovação da SAF, o Ferroviário dá um passo importante em busca de uma reestruturação financeira e esportiva, mirando um futuro mais competitivo e sustentável.