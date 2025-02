Maracanã e Ferroviário se enfrentam em "jogo de um milhão" na Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Pelo Cearense, Ferroviário venceu o Maracanã por 1 a 0

Considerados os "desafiantes" do fim de semana, quando disputarão as semifinais do Campeonato Cearense contra Ceará e Fortaleza, Maracanã e Ferroviário vão se enfrentar, primeiro, para saber quem será o protagonista a passar pela primeira fase da Copa do Brasil. O vencedor vai receber premiação de R$ 1 milhão, além da cota de participação.

As equipes cearenses – que já se enfrentaram na temporada – têm embate marcado para as 20 horas desta quarta-feira, 24, no estádio Domingão, em Horizonte. Em campo, dois plantéis no auge de seu aspecto anímico no início temporada: o consistente Bicolor Metropolitano, treinado por Júnior Cearense, eliminou o Horizonte, enquanto o Tubarão da Barra, com brilho de Allanzinho e as marcas do técnico Zorro, goleou o Tirol por 5 a 1 no agregado, ambos nas quartas de final do Campeonato Cearense.

O histórico do confronto entre as equipes é de 12 partidas, com seis vitorias do Tubarão, quatro empates e duas vitórias da equipe de Maracanaú. Erick Pulga e Giancarlo aparecem como os maiores artilheiros do duelo, com três gols cada.

O duelo mais recente entre os times — que ocorreu no início do mês — até parece mais distante. Naquele momento, o Maracanã já apresentava a organização defensiva característica de Júnior Cearense, mas apresentava dificuldades para criar chances de gol, enquanto o Ferroviário estava sem vencer há quatro jogos, com três derrotas seguidas, em início de trabalho conturbado de Tiago Zorro.

Hoje, o time de Maracanaú chega mais equilibrado para a partida. A defesa segue com a mesma formatação, enquanto o ataque marcou oito gols nos últimos três jogos. A agremiação da Barra do Ceará, por sua vez, chega com uma sequência de atuações positivas e com o atacante Allanzinho voando no setor ofensivo, já somando sete gols e quatro assistências em 12 jogos no ano.

O Maracanã aposta no coletivo e na experiência de seu elenco. A equipe alviceleste conta com três atletas dividindo a artilharia, com dois gols somados. A equipe é econômica no ataque, com 10 gols em nove jogos, mas tem uma grande defesa, são apenas sete gols sofridos, uma média de 0,77 por partida.

Já a equipe coral é antagônica nesse quesito. Em média, a equipe coral sofre um gol por partida e marca aproximadamente um e meio. O Tubarão só não balançou as redes na estreia na temporada, contra o Santa Cruz-RN; desde então, são 12 jogos consecutivos balançando as redes.

Após o confronto, que será derradeiro para uma das equipes, pela Copa do Brasil, os times mudam seus focos para as semifinais do Campeonato Cearense. O Maracanã enfrenta o Ceará, neste domingo, 2, às 17 horas, no Castelão, enquanto o Ferroviário encara o Fortaleza, no sábado, 1º, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. (Colaborou João Bosco Neto / Especial para O POVO)



Maracanã x Ferroviário: Ficha Técnica

Maracanã



4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Serqueira; Michel Pires, Wilker e Lucas Luan; Testinha, Davi Torres e Bravo. Técnico: Júnior Cearense

Ferroviário

3-5-2: João Vitor; Wesley Junio, Lucas Ramires e Iago; Kauê Leonardo, Willyam Maranhão, Gharib, Janeudo e Pablo Alves; Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

Local: Estádio Domingão, em Horizonte/CE

Data: 25/2/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano-RJ

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira-RJ e Wallace Muller Barros Santos-RJ

Transmissão: Sem transmissão