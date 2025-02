Decisão do Governo sobre jogos no Castelão gera impasse para Ceará e Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Gramado do Castelão, durante intervenção de iluminação artificial para ajudar na recuperação do tapete

A possibilidade de cinco partidas em sete dias na Arena Castelão fez o Governo do Estado publicar uma portaria determinando intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos na praça esportiva. A decisão dessa terça-feira, 25, afeta diretamente Ceará e Fortaleza, que atuam como mandantes no Gigante da Boa Vista e terão de fazer ajustes diante do impasse, uma vez que há datas conflitantes.

Na segunda-feira, 24, o Maracanã pediu que o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense, diante do Vovô, fosse transferido do Presidente Vargas para o Castelão. Com a mudança, o estádio estadual receberia partidas nos dias 2, 5, 6, 8 e 9 de março.

A primeira reação do Governo foi uma postagem do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, sobre eventuais críticas às condições do gramado após esta sequência. Horas depois, Rogério Pinheiro, titular da Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte), determinou o intervalo, estabelecendo ainda que o aquecimento dos jogadores deverá ocorrer na área externa do campo e que "a definição de qual evento será realizado e/ou o ajuste de nova data caberá à entidade organizadora da respectiva competição".

A medida surpreendeu Ceará e Fortaleza. Procurados pelo Esportes O POVO, os clubes não se manifestaram sobre o tema até o fechamento desta matéria. Nos bastidores, porém, alvinegros e tricolores tiveram posturas diferentes diante do imbróglio no calendário de partidas agendadas para o Castelão.

No meio da próxima semana, por exemplo, haveria um conflito de jogos da Copa do Nordeste: Fortaleza x Ferroviário, quarta-feira, 5, e Ceará x América-RN, quinta, 6. O Vovô se antecipou e pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança para o estádio Presidente Vargas (PV), também na Capital e de administração da Prefeitura. Deste modo, o Clássico das Cores pelo torneio regional deve ser mantido no Gigante da Boa Vista.

Há, porém, outro nó a ser desatado envolvendo os confrontos de volta da semifinal do Estadual, no segundo fim de semana de março: Fortaleza x Ferroviário está marcado para o dia 8, enquanto Ceará x Maracanã será dia 9. De acordo com o regulamento do Campeonato Cearense, por ter melhor campanha que o Leão, o Vovô tem a prioridade de definir onde quer mandar o jogo — ou seja, poderá escolher o Castelão. O Tricolor do Pici, por sua vez, ainda não fez qualquer sinalização no sentido de troca de estádio.

Caso haja um acordo ou uma mudança em relação ao Clássico das Cores do Manjadinho, os outros jogos previstos para o principal estádio cearense no próximo mês não causarão problemas, conforme o calendário-base, uma vez que respeitam as 66 horas de intervalo. Ainda assim, seriam nove partidas em março, por quatro competições diferentes, incluindo as finais do Cearense.

O gramado do Castelão tem sido motivo de preocupação e críticas por parte de jogadores, técnicos, entidades e clubes nos últimos anos, com direito a intervenções da Conmebol para que o estádio tivesse condições de receber partidas das competições continentais. No ano passado, o Governo do Estado trocou a empresa responsável pela manutenção do tapete verde e fez algumas obras — a mais recente delas iniciada em dezembro e concluída em fevereiro deste ano.

Calendário de jogos que o Castelão pode sediar em março:

2/3 - Maracanã x Ceará - Campeonato Cearense

5/3 - Fortaleza x Ferroviário - Copa do Nordeste

6/3 - Ceará x América-RN - Copa do Nordeste*

8/3 - Fortaleza x Ferroviário - Campeonato Cearense**

9/3 - Ceará x Maracanã - Campeonato Cearense

12/3 - Ceará x Parnahyba-PI ou Confiança-SE - Copa do Brasil

15/3 - Final do Campeonato Cearense

19/3 - Ceará x Juazeirense-BA - Copa do Nordeste

22/3 - Final do Campeonato Cearense

26/3 - Fortaleza x CRB - Copa do Nordeste

29, 30 ou 31/3 - Fortaleza x Fluminense - Série A

*Ceará pediu alteração para o PV

**Jogo conflita com o intervalo de 66 horas