"Briga" com empresário e desejo de título: Marcos Victor está de volta ao Ceará

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Marcos Victor foi apresentado pelo Ceará ontem

Com o objetivo de reforçar seu elenco para a temporada de 2025, o Ceará buscou um velho conhecido da torcida no mercado da bola. Trata-se do zagueiro Marcos Victor, que retorna ao clube após dois anos almejando retomar a confiança no futebol.

Aos 23 anos, o defensor foi apresentado oficialmente pelo Alvinegro na tarde de ontem, na sede do clube, em Porangabuçu. Na ocasião, revelou que "brigou" com seu empresário para voltar ao time que defendeu entre 2021 e 2022.

"Estou muito feliz por retornar. Como o Lucas (Drubscky) falou, ano passado a gente tentou, mas não deu certo. Dessa vez, briguei com meu empresário e disse que queria voltar para o Ceará. Aqui eu me sinto em casa, tenho confiança", disse.

Na sequência, o novo camisa 44 do Vovô ainda destrinchou como ocorreu a situação com o agente e declarou seu carinho pela equipe alvinegra. Pertencente ao Bahia, ele chega por empréstimo até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

"A gente chegou a brigar mesmo (empresário). Ficamos uns três dias sem se falar. Não concordei e falei: 'Deixa eu voltar para lá, é o clube que me deu oportunidade'. É meu time do coração, vou jogar pela camisa, pela torcida e pelo grupo", afirmou.

Em outro momento, Marcos Victor classificou o retorno ao Ceará como o "melhor momento da vida" e admitiu que não gostaria de ter saído da equipe no final de 2022. Na época, foi vendido ao Bahia por 700 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões na cotação do período).

"Está sendo o melhor momento da minha vida. É um clube que eu não queria ter saído, mas tinha que sair. Quero conseguir os objetivos pelo clube [...] Quando eu fui vendido para o Bahia, comecei a jogar, inclusive estava sendo titular, só que a lesão no joelho me travou muito e tive poucas oportunidades. Mas, graças a Deus, estou aqui de volta. Tive outras propostas e optei por vir para o Ceará."

No Esquadrão, o jovem sofreu uma lesão ligamentar no joelho e passou longo período fora dos gramados. Lá, atuou em apenas 16 jogos. Em 2024, ainda foi emprestado ao Athletico-PR, mas também não conseguiu se destacar e entrou em campo somente uma vez.



Agora, em sua segunda passagem pelo Vovô, ele vai reforçar a equipe alvinegra nas disputas de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. A conquista do Estadual, inclusive, é uma meta do jogador para esta chegada.

"A minha expectativa é a melhor possível. Quero chegar e ser campeão cearense. É um objetivo muito importante para o clube", comentou o beque.

É importante ressaltar que Marcos precisará mostrar bom nível para vencer a concorrência no setor. Atualmente, o técnico Léo Condé tem Marllon, Ramon Menezes, Willian Machado e Éder como opções para montar a linha defensiva do Ceará.