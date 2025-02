De olho em reabilitação, Fortaleza entra em sequência de duelos contra o Ferroviário

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Breno Lopes detalha o desafio de jogar três jogos seguidos contra rival

De amanhã até o próximo dia 8, Fortaleza e Ferroviário vão se encontrar três vezes, sendo duas em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense e outra pela Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici quer aproveitar a sequência de Clássicos das Cores para pôr fim ao mau momento, marcado pelas três derrotas consecutivas — contra Ceará, Altos-PI e Vitória-BA.

O primeiro embate será às 16h30min de amanhã, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, no jogo de ida da semifinal do Estadual. No meio de semana, na quarta-feira, 5, tricolores e corais vão duelar às 19 horas, no Castelão, pela quinta rodada do Nordestão. Já no dia 8, o confronto será pela volta da semi do Manjadinho, às 16h30min — a princípio também marcado para o Gigante da Boa Vista.

"Você jogar três vezes contra o mesmo adversário tem seu lado bom e seu lado ruim. Do mesmo jeito que a gente está estudando eles, eles vão estudar também. A partir de sábado, quando a gente se enfrentar, vai ficar mais fácil de saber os pontos fortes e pontos fracos da equipe", avaliou o atacante Breno Lopes, em entrevista coletiva na tarde de ontem.

O Leão, portanto, terá a oportunidade de tentar se garantir na grande decisão do Cearense e subir na classificação do Grupo A do torneio regional. As partidas contra o Tubarão da Barra também marcarão a retomada do calendário de competições do time de Vojvoda, que teve pausa de dez dias desde o compromisso mais recente, diante do Vitória, no último dia 19.

Depois do intervalo para ajustes na equipe, o Fortaleza quer virar a página dos reveses por 2 a 1 — dois de virada — após um início de temporada com seis vitórias consecutivas. A última impressão deixada em campo foi negativa, com direito a vaias da torcida no Castelão depois da derrota para o Leão da Barra.

"No futebol é assim: quando não tem resultado, é normal que exista cobrança. O torcedor está no seu direito. Os últimos anos têm sido muito bons para a gente, então a gente colocou o nível e o torcedor espera daquilo para cima. Quando a gente não consegue desempenhar aquilo que ele está esperando, é normal que fique chateado, tem todo o direito", reconheceu Breno Lopes.

Pelo retrospecto mais recente em Clássicos das Cores, a sequência que se avizinha traz perspectivas positivas para o Tricolor do Pici: são cinco anos sem perder para o Ferroviário. A última vitória coral foi em março de 2020, pelo Estadual. Desde então são quatro vitórias do Leão e três empates.

"Nós, jogadores, o que temos que fazer é assumir a responsabilidade juntamente com todos do estafe e procurar achar uma saída, que é voltar a vencer. Não tem outro caminho. A gente está focado para isso, para poder chegar no sábado e entregar a vitória. A gente está aqui para isso, para entregar resultados, títulos para o clube. O torcedor está no seu direito agora, mas a gente pede que eles também estejam no nosso lado, como sempre esteve", finalizou o camisa 26, que disputa posição com Moisés na ponta esquerda.