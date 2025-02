Junior Cearense detalha metas do Maracanã com prêmio da Copa do Brasil: "Esperando o pix"

Foto: Divulgação/Maracanã EC Técnico Júnior Cearense em treino do Maracanã

Após conquistar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o Ferroviário, em confronto que ocorreu na noite de quarta-feira, 26, no estádio Domingão, em Horizonte, o técnico do Maracanã, Júnior Cearense, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na qual explicou como será direcionado o valor da premiação recebida pelo Bicolor Metropolitano.

"A gente conversa bastante com a diretoria e acredito que uma boa parte desse valor vai ser investido em infraestrutura do clube", iniciou. Segundo ele, os jogadores e a comissão técnica já sabiam a fatia que receberiam como prêmio pela classificação e brincou dizendo que estavam apenas esperando o pagamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Já estava tudo acertado quanto a premiação, foi em porcentagem, atletas e comissão. A gente tá só esperando a CBF liberar o pix para que o Maracanã possa honrar com o que foi combinado com os atletas e com a comissão técnica", conta.

O ex-atleta, que também jogou a competição dentro das quatro linhas, detalhou que o dinheiro deve ser direcionado também para a melhoria do gramado do estádio Almir Dutra, em Maracanaú, a criação de uma academia e para a reposição de atletas visando a continuação da temporada.

"Devem investir em uma academia no estádio, que precisa, para que a gente possa sair da academia e fazer uma transição para o campo; acredito que vão melhorar também o gramado, é uma coisa que a gente precisa já que o gramado do Almir Dutra não tá bom; vai ser usado também em contratações, pois já perdemos dois atletas, o Vinícius que vai ter que fazer uma cirurgia de LCA (ligamento cruzado anterior do joelho) e ontem o Xande também teve uma lesão de joelho", complementa.

O Maracanã volta a campo neste domingo, 2, quando enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, em duelo válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense.