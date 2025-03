Ferroviário e Fortaleza abrem série de Clássicos das Cores em duelo da semi do Estadual

Foto: Montagem feita com fotos de Lenilson Santos/Ferroviário e Isaac Ferreira/Fortaleza EC Tiago Zorro e Juan Pablo Vojvoda, técnicos de Ferroviário e Fortaleza, estarão frente a frente pela primeira vez na temporada

De um lado, o sonho coral de retornar à final do Campeonato Cearense após oito anos; do outro, a ambição tricolor de chegar à oitava decisão consecutiva e, mais adiante, tentar retomar a hegemonia local. É este o cenário para o primeiro Clássico das Cores pela semifinal do Estadual, hoje, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica.

O Ferroviário, mandante do confronto de ida, foi campeão cearense pela última vez há 30 anos, em 1995, e não avança à final desde 2017. Já o Fortaleza, pentacampeão entre 2019 e 2023, quer voltar a levantar a taça para ultrapassar o arquirrival Ceará na contagem geral de títulos — o cenário atual é de empate: 46 troféus para cada lado.

O Tubarão da Barra e o Leão do Pici serão inimigos íntimos nos próximos dias, já que vão se cruzar hoje, na próxima quarta-feira, 5, pela Copa do Nordeste, e no próximo sábado, 8, no embate de volta da semifinal.

Nos encontros mais recentes, o desfecho tem sido favorável para o Fortaleza, que soma sete jogos de invencibilidade (quatro vitórias e três empates). O retrospecto total também aponta vantagem tricolor: em 84 partidas, são 44 triunfos do Fortaleza, 24 empates e 16 resultados positivos do Ferroviário. A última vez que a equipe coral saiu vitoriosa do Clássico das Cores foi em março de 2020, por 1 a 0, pelo Estadual.

Para repetir o feito e quebrar o tabu, o Ferrão conta com a força da dupla ofensiva formada por Allanzinho e Ciel. O jovem camisa 11, artilheiro do Manjadinho, com quatro gols, já balançou as redes sete vezes em 2025 e ainda deu quatro assistências. Já o experiente camisa 99 deixou sua marca em três ocasiões.

O Tubarão também aposta na segurança da retaguarda, que tem uma linha formada por cinco defensores. Entre eles, os zagueiros-artilheiros Jefão, que já anotou três tentos, e Wesley Junio, que marcou dois. No meio-campo, Willyam Maranhão é o "cão de guarda", ladeado por Gharib e pelo experiente Janeudo, responsável pela armação de jogadas.

Na temporada, o time comandado por Tiago Zorro soma seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 confrontos, entre Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Para chegar à semifinal do Estadual, despachou o Tirol com dois triunfos (2 a 1 e 3 a 0).

"Não posso fugir à desigualdade que há entre o Fortaleza e o Ferroviário nos dias de hoje, não posso fugir a isso, não há como. Mas a mim cabe ser também realista e perceber que será difícil, em dois jogos, eliminar o Fortaleza, mas não impossível, porque isto é futebol”, disse o treinador português, em entrevista coletiva após a eliminação na Copa do Brasil, diante do Maracanã.

O Fortaleza, por sua vez, quer aproveitar o Clássico das Cores para encerrar o mau momento. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda amargou três derrotas nos três jogos anteriores. O objetivo é voltar a vencer para tentar se aproximar da decisão do Estadual.

"A gente está trabalhando forte para poder chegar no sábado, fazer um grande primeiro jogo, porque são dois jogos, mas o primeiro é essencial para poder fazer um bom resultado e ir para o segundo tranquilo", analisou o atacante Breno Lopes.

Líder do Grupo B da competição, o Tricolor não precisou disputar as quartas de final e teve folgas no calendário neste mês — uma de sete dias, e outra de dez. O intervalo sem partidas serviu para o Leão voltar a contar com o meio-campista Emmanuel Martínez, que se recuperou de lesão, voltou a treinar com a equipe e deverá ser titular diante do Tubarão.

À procura de soluções para superar a sequência negativa, Vojvoda pode optar por uma formação com três zagueiros, dando maior liberdade aos alas e privilegiando um meio-campo com poder ofensivo — em criação de jogadas e finalização. Marinho e Lucero formariam a dupla de ataque, com Breno Lopes e Moisés como opções de velocidade na segunda etapa.

Os jogos que definirão os finalistas do Manjadinho também marcam o início da utilização do VAR nesta edição da competição, custeados pela Federação Cearense de Futebol (FCF) nas semifinais e na decisão.

Ferroviário x Fortaleza: ficha técnica

Ferroviário



5-3-2: João Vítor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, Iago e Pablo Alves; Willyam Maranhão, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel. Téc: Tiago Zorro

Fortaleza



3-5-2: João Ricardo; Brítez, David Luiz e Gastón Ávila; Mancuso, Matheus Rossetto, Zé Welison, Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/3/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Nailton Oliveira e Anderson Rodrigues

VAR: Magno Cordeiro

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO