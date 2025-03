Ceará e Maracanã se enfrentam em jogo de ida da semifinal do Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Camisa 10 do Ceará, Mugni está confirmado na partida

Um time embalado após classificação histórica na Copa do Brasil diante de um favorito ao título, em busca de um bicampeonato e consolidar o bom momento vivido na temporada. Neste domingo, 2, Maracanã e Ceará entram em campo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, às 17 horas, na Arena Castelão.

O Bicolor Metropolitano segue na busca de ter 2025 como um dos principais anos de sua história. Na segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar o Ferroviário, na última quarta-feira, 26, o clube agora tenta sua primeira final estadual, que bateu na trave na temporada passada — foi eliminado na semifinal para o Fortaleza.

Para o Alvinegro de Porangabuçu é um passo para a hegemonia. Atual campeão, o Vovô está empatado em 46 títulos como o maior rival, Fortaleza, e quer a todo custo ser o detentor do maior número de taças do futebol cearense. O Alviceleste, no entanto, quer ser a pedra no caminho.

O time comandado por Júnior Cearense, todavia, deve ter uma lista considerável de desfalques. Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nessa quinta-feira, 27, o comandante do escrete maracanauense revelou que até quatro jogadores podem estar de fora: o meia Vinicius Canindé e os atacantes Xandy, Bravo e Testinha.

De toda forma, a confiança é grande. O técnico, embalado após grande resultado frente ao Tubarão, deixou claro que a meta é chegar na final do estadual. “Será um grande jogo, contra a atual campeã cearense. Sabemos que eles estão sem jogar, estão praticamente treinando pra esse jogo […]”, afirmou.

“Temos a experiência e sabemos o que aconteceu na primeira partida do último ano e na segunda partida a gente não conseguiu repetir. Vamos procurar tirar a lição do ano passado para que nesse ano a gente possa fazer dois jogos bem sólidos e aí, quem sabe, a gente conquiste o nosso objetivo que é chegar à final”, concluiu o ex-jogador e agora treinador.

A campanha da equipe, até o momento, é boa. O clube encerrou na segunda posição do Grupo A, atrás do Vovô, com sete pontos somados. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Maracanã sonha com inédita final do Cearense Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A equipe de Léo Condé, por sua vez, passa pelo melhor momento na temporada, especialmente, no torneio local, onde está com 100% de aproveitamento. Líder e melhor time da fase inicial, o Ceará encerrou a primeira etapa com 15 pontos conquistados, ou seja, cinco jogos e todos com triunfo.

No confronto, porém, o principal atleta do time atualmente não estará disponível: Pedro Henrique. No Clássico-Rei do dia 8 de fevereiro, vencido pelo Alvinegro de Porangabuçu, o camisa 7 e artilheiro do clube no ano com cinco gols, recebeu terceiro cartão amarelo e, portanto, teve suspensão automática.

Em contrapartida, novas caras estarão à disposição de Condé. O centroavante Pedro Raul, por exemplo, contratação de mais holofote nesta janela de transferências, foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve ir, pelo menos, no banco de reservas.

O mesmo caso de Marcos Victor, zagueiro que retornou ao Ceará, onde foi revelado, já foi apresentado, treina e está apto a atuar.

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ceará x Barbalha, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Com ausência de Pedro, o grande nome do escrete preto-e-branco frente ao Maracanã tende a ser Lucas Mugni. O meia argentino vem sendo o grande maestro do meio-de-campo da equipe, com um gol e três assistências em oito aparições.

No lado bicolor do embate, quem está em alta é o goleiro Rayr. Ele foi decisivo nos avanços na pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Se quiser chegar à inédita final, o Bicolor Metropolitano terá de triunfar frente ao Ceará pela primeira vez na história. Até aqui foram só dois jogos, com um empate por 1 a 1, em 2024, e uma vitória alvinegra por 2 a 1, ainda em 2023.

Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: provável escalação

Maracanã

4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira ; Michel Pires, Wilker e Luan Lucas; Davi Torres, Hugo Freitas e Matheus Taumaturgo. Téc: Júnior Cearense

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon. Téc: Léo Condé



Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: ficha técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 2/3/2025



Horário: 17 horras



Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima



Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Fernando da Silva Sousa



VAR: Marcelo de Lima Henrique

Maracanã x Ceará pelo Cearense 2025: onde assistir ao vivo à transmissão