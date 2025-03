Brasileiros são decisivos para Barcelona e Liverpool na Liga dos Campeoões

Foto: PETER POWELL / AFP Goleiro Alisson fez a melhor atuação do ano

Com assinatura verde e amarela, o Barcelona obteve um gigante resultado pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 5. Em jogo no qual levou enorme sufoco do Benfica após perder o zagueiro Cubarsí, expulso com apenas 21 minutos, o time catalão calou a torcida portuguesa no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 1 a 0, gol do brasileiro Raphinha.

Já na França, o protagonista foi um companheiro de Raphinha na seleção. Alisson foi o grande responsável pelo triunfo do Liverpool na casa do PSG, por 1 a 0, com gol no fim. Os franceses deram enorme calor no time inglês, que só não foi para o intervalo em enorme desvantagem graças ao brasileiro, com incríveis defesas. Na etapa final, o time inglês chegou ao gol da vitória com Elliott em jogada iniciada com o goleiro, que novamente parou o ataque adversário em uma de suas maiores atuações da carreira.

A movimentada rodada de quartas de final da Champions teve ainda dois jogos nessa quarta-feira, além de outros quatro na terça-feira de Carnaval.

Ontem, Harry Kane ajudou o Bayern de Munique a quebrar o tabu de seis jogos sem vitória sobre o Bayer Leverkusen. O inglês marcou dois gols no 3 a 0 na Allianz Arena, em Munique. Musiala completou o placar.

Na abertura da jornada, a Inter de Milão deu enorme passo para se garantir nas quartas de final ao anotar 2 a 0 na casa do Feyenoord. Marcus Thuram apareceu livre para escorar cruzamento e abrir 1 a 0, enquanto Lautaro Martínez, em bomba no ângulo, definiu nos Países Baixos. (Agência Estado)





Ida das quartas de final

JOGOS DE TERÇA

> Club Brugge 1x3

Aston Villa

> Real Madrid 2x1

Atlético de Madrid

> PSV 1x7 Arsenal

> Borussia Dortmundo 1x1 Lille

JOGOS DE QUARTA

> Feyenoord 0x2

Inter de Milão

> Bayern de Munique 3x0 Bayer Leverkusen

> Benfica 0x1 Barcelona

> PSG 0x1 Liverpool