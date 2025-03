Ceará recebe o América-RN no PV de olho em vaga no mata-mata do Nordestão

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Ceará comemorando gol do atacante Pedro Raul

Focado em encaminhar sua vaga na fase mata-mata da Copa do Nordeste, o Ceará vai medir forças contra o América-RN na noite de hoje, às 19 horas (horário de Brasília). Depois de 10 anos sem duelar, os times se enfrentarão no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, em duelo da quinta rodada da Copa do Nordeste 2025.

Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu almeja manter a sequência de oito jogos consecutivos sem perder na temporada. Todavia, a busca pelo triunfo também se intensifica devido à colocação da equipe no Grupo B do certame. Atualmente, o Vovô é apenas o quinto lugar, com quatro pontos, tendo um jogo a menos que a maioria dos rivais. O Mecão está em terceiro, com 7.

Ainda assim, o América-RN chega ao confronto com o intuito de afastar a má fase vivida. O Mecão até iniciou bem o ano, mas foi eliminado da Copa do Brasil pelo União-TO, além de ter sofrido uma goleada por 5 a 1 do Bahia.

Em bom momento, o Ceará vislumbra o embate diante do Alvirrubro como primordial para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Nordestão. Comandado por Léo Condé, o time cearense chega embalado após conquistar uma vitória por 3 a 0 ante o Maracanã no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, praticamente selando vaga na decisão.

“Quando virou o dia, já estávamos pensando no América-RN, até porque o Ceará está fora da zona de classificação. Nosso foco total é no América para termos um resultado positivo e alcançarmos a classificação quanto antes”, comentou o zagueiro Marllon em entrevista coletiva.

O resultado positivo no Estadual, inclusive, inclina o comandante alvinegro a escalar força máxima contra os potiguares e, posteriormente, poupar no duelo de volta do torneio local. Com isso, a tendência é que o Vovô entre em campo com a equipe base utilizada na temporada.

Para a partida, o Alvinegro tem dois desfalques certos e três dúvidas. As duas baixas confirmadas são Rafael Ramos e Bruno Tubarão, que seguem entregues ao departamento médico. Já as dúvidas giram em torno de Keiller, Richardson e Marcos Victor — destes, apenas o volante tem brigado por vaga entre os titulares.

Por outro lado, apesar da eliminação na Copa do Brasil e da goleada para o Bahia, o América-RN tem feito boa campanha até aqui na Copa do Nordeste. Visando a vaga no mata-mata, o técnico Moacir Júnior, que assumiu o clube após a demissão de Leston Júnior na semana passada, tende a escalar força máxima, assim como o Ceará. Porém, precisará corrigir os problemas defensivos para tentar frear o ímpeto alvinegro.

"Quando as equipes jogam contra o Ceará, é sempre muito difícil, independentemente do momento do adversário, se tem troca de técnico ou de jogador. Mas, dentro de casa, vamos buscar a vitória, que é o que interessa”, enfatizou o zagueiro Marllon sobre o oponente.

O confronto mais recente entre Ceará e América-RN ocorreu no dia 23 de setembro de 2014, pelo segundo turno da Série B. Na oportunidade, o Alvinegro venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Ricardinho e Bill.

Ao todo, as equipes já mediram forças em 50 oportunidades, sendo 22 vitórias para o Vovô, 13 para o Dragão e outros 15 empates. São 68 gols marcados pelo time cearense e 50 pelo potiguar.

Ceará x América-RN pelo Nordestão 2025: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Fernandinho, Aylon (Pedro Raul) e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

América-RN

4-4-2: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Roldan, Souza e Ítalo; Thiaguinho e Ricardo Bueno. Téc: Moacir Júnior

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 6/3/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Transmissão: ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO