Fortaleza Basquete Cearense visita o Paulistano e tenta embalar no NBB

Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo FC Fortaleza BC visita o Paulistano pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense vai ter mais um desafio importante pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. Em duelo contra o Paulistano, o time cearense visita o Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo, nesta quinta-feira, 6, às 20 horas.

O Carcalaion vem de vitória contra o São Paulo, e busca ampliar sequência de triunfos para brigar pelos playoffs da competição nacional. O Tricolor tem o pior aproveitamento da temporada (26,9%), ganhando em apenas 7 das 26 partidas disputadas e ocupando a lanterna do NBB.

Apesar da situação delicada, a classificação do time cearense para os playoffs não está tão distante assim. Em caso de vitória sobre o Paulistano, o time pode atingir o 16º posto, que garante a última vaga na pós-temporada.

Rivais de longa data, as equipes já se enfrentaram na temporada atual, com o Fortaleza saindo com a vitória por 66 a 49, ainda em novembro de 2024. Agora, enquanto o Carcalaion batalha para deixar a última colocação, o Paulistano tem bom aproveitamento (52%), registrando 13 vitórias em 25 jogos, e ocupando a oitava colocação.

Com sete jogos restantes na temporada, o Tricolor vai precisar de sua força de reação para melhorar sua campanha na competição. Cinco dos sete jogos restantes serão em casa. Com isso, a equipe precisa do apoio da torcida para alavancar mais vitórias e conseguir a colocação.

A equipe treinada por Flávio Espiga mostrou melhora em quadra nos confrontos mais recentes de 2025, com o destaque Renan Lenz. Foram três triunfos nos últimos seis jogos, mas as derrotas foram para os três melhores times da tabela.

Além de Renan, o Tricolor conta também com o retorno do ala-armador, Dexter McClanahan, que em 2023/2024 foi um dos melhores jogadores do torneio, o que culminou com vaga às quartas de final para a equipe cearense.

Dexter havia sofrido um estiramento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, e participou de apenas três partidas no atual NBB. O camisa 22 retornou às quadras na última terça-feira, 4, deixando 14 pontos, 2 rebotes e 2 assistência na vitória diante do São Paulo.

Próximos desafios do Carcalaion: