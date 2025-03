Fortaleza goleia Ferroviário pela Copa do Nordeste e encerra sequência sem vitórias

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Yago Pikachu marcou o segundo gol da partida

Com autoridade, o Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 na noite de ontem, na Arena Castelão, na Capital, e encerrou a sequência negativa de quatro jogos sem vitória na temporada. Com o resultado, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Leão do Pici chegou aos 9 pontos, em terceiro, quatro acima do quinto colocado da Chave A. O Tubarão, por outro lado, seguiu estagnado na sétima colocação, com 4 pontos.

As equipes voltaram a se enfrentar com times bem distintos em relação ao Clássico das Cores da semana passada, pela semifinal do Estadual. Agora, pelo Nordestão, o roteiro também foi diferente do encontro anterior, quando empataram sem gols. Desta vez, o Leão do Pici dominou por completo o Tubarão e encaminhou a vitória logo no primeiro tempo do confronto.

Pelo lado do Fortaleza, Vojvoda manteve apenas dois jogadores da partida passada: o goleiro João Ricardo e o centroavante Lucero. Das novidades, destaque para os atacantes Moisés e Yago Pikachu, responsáveis pelos gols da equipe na etapa inicial, e o meio-campista Matheus Rossetto, que trouxe boa dinâmica ao setor central.

Já do lado do Ferroviário, o técnico Tiago Zorro escalou um time quase todo composto por reservas, com exceção de Janeudo e Pablo Alves, seguindo a ideia de preservar os principais jogadores do elenco para o duelo da volta da semifinal do Campeonato Cearense. Com a bola rolando, a equipe coral sofreu, sobretudo defensivamente.

Logo aos dois minutos de jogo, o zagueiro Jefão errou o domínio da bola na intermediária e foi desarmado por Moisés. O atacante tricolor avançou livre, driblou o goleiro João Vitor e empurrou para os fundos da rede. O camisa 21 do Leão voltou a marcar aos 26 minutos, de cabeça, após cruzamento de Pochettino. Nesse meio-tempo, Yago Pikachu, aos 13 minutos, também anotou um tento.

A total desorganização da defesa do Ferroviário facilitou o jogo entre as linhas do Fortaleza, o que significa que os atletas do escrete vermelho, azul e branco tiveram ampla liberdade para as movimentações nos espaços vazios entre as linhas defensivas do Tubarão. Era algo que o time comandado por Vojvoda não conseguia no recente período negativo de duelos — marcado por quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate.

No segundo tempo, o domínio do Fortaleza manteve-se. Confortável com o resultado, o Tricolor naturalmente diminuiu o ímpeto ofensivo, mas sem perder o controle das ações. O Ferroviário, em contraponto, evidenciou novamente os problemas que apresentou na etapa inicial. Sem demonstrar força de reação e com a ausência de pilares no ataque, como Ciel e Allanzinho — que ficaram no banco o jogo inteiro —, o Coral não assustou a meta de João Ricardo.

No fim, Renato Kayzer selou a goleada em cobrança de pênalti. Vitória sem sustos para o Leão, que afasta parte da pressão ocasionada pelas más atuações neste início de ano. Da perspectiva do Tubarão, apesar do placar e do péssimo desempenho, a expectativa está voltada para o duelo de volta do Estadual. A saga de confrontos sequenciais entre Tricolor e Coral encerra-se no próximo sábado — em palco ainda indefinido —, valendo vaga na final do Cearense.

Fortaleza 4x0 Ferroviário: ficha técnica

Fortaleza



4-4-2: João Ricardo; Tinga (Brítez), David Luiz, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Martínez (Zé Welison), Pochettino (Calebe) e Pikachu; Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer). Téc: Vojvoda



Ferroviário



5-3-2: João Vitor; Rikelmy, Lucas Ramires, Jefão, João Cubas e Pablo Alves (Kevin Ribas); João Vitor (Victor Diotti), Janeudo (Kauê Leonardo) e Matheus Xavier (Christian Eto’o); Gustavo (Thiago Barbosa)e Samuel. Téc: Tiago Zorro



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Público total: 10.750

Renda Bruta: R$ 101.541,00

Gols: Moisés (2’ 1T, 26’ 1T), Yago Pikachu (13‘ 1T) e Renato Kayzer (37’ 2T)

Cartões amarelos: David Luiz (Fortaleza)

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)