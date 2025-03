Consciente, Ceará vence América-RN no PV e entra no G-4 do Nordestão

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Raul chegou ao segundo gol pelo Ceará

O Ceará deu sequência à boa fase na temporada na noite de ontem. Atuando no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o América-RN por 1 a 0 em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste de 2025. Pedro Raul foi o autor do gol do time cearense no duelo.

Ciente da relevância do confronto em termos de classificação — o Vovô estava fora do G-4 do certame antes da bola rolar — e por ter encaminhado vaga na final do Campeonato Cearense no domingo passado, diante do Maracanã, o técnico Léo Condé escalou força máxima em campo.



As únicas mudanças foram as saídas de Marllon e Fernandinho para as entradas de Eder e Pedro Raul na equipe titular. Nos minutos iniciais, o time dominou a posse de bola e chegou a criar chances com Matheus Bahia e Pedro Henrique. O camisa 7, inclusive, precisou deixar o campo aos 25 minutos após entrada dura do meio-campista Marquinhos. No lance, sentiu dores no joelho — exames de imagem serão realizados hoje, de acordo com o clube.

Depois da pausa para a saída do ponta, o Vovô reagiu da melhor forma: balançando as redes. Em boa jogada construída pela esquerda, Matheus Bahia cruzou rasteiro para Pedro Raul, bem posicionado, finalizar sem grandes dificuldades.

Com 1 a 0 no placar, o Alvinegro de Porangabuçu seguiu pressionando o time potiguar em busca do segundo tento. Aos 36, Mugni quase marcou. Na oportunidade, o camisa 10 cobrou falta e a bola explodiu no travessão do estádio Presidente Vargas.

O América-RN, por sua vez, tentou, durante toda a primeira etapa, controlar o ímpeto ofensivo da equipe treinada por Léo Condé. Com uma postura defensiva, o Mecão apostou em contra-ataques, mas não conseguiu êxito.

Além da preocupante contusão de Pedro Henrique, o grande destaque negativo ficou por conta da má atuação do árbitro baiano Bruno Pereira Vasconcelos, que foi contestado por jogadores de ambos os times no intervalo. Ao todo, ele deu cartão amarelo a cinco atletas no primeiro tempo de partida e marcou faltas questionáveis.

Na volta para a etapa complementar, o Vovô se surpreendeu com a postura do América-RN, que se propôs a pressionar a saída de bola cearense. Em apenas seis minutos, Bruno Ferreira realizou duas boas defesas para evitar o gol de empate.

Após o "sufoco" potiguar, o Ceará conseguiu retomar as rédeas do jogo. Com Lourenço atuando como um "motorzinho" no meio-campo, a equipe evoluiu na performance apresentada e conseguiu criar boas chances, principalmente com Pedro Raul e Mugni. Aos 39, Rômulo, que havia entrado há pouco tempo, finalizou colocado e tirou tinta da trave do goleiro Gabriel Bernard.

Os minutos finais do jogo foram marcados por um comportamento consciente do time alvinegro. Ciente da importância dos três pontos, Léo Condé solicitou que seus comandados atacassem, mas de forma conservadora para não serem surpreendidos com um contra-ataque. A estratégia deu certo, e a torcida alvinegra saiu do PV comemorando mais um triunfo.

Com o resultado positivo, o Ceará entrou no G-4 do Grupo B da Copa do Nordeste. Com sete pontos somados, o time ainda tem uma partida a menos que os adversários. O próximo compromisso do Vovô será no domingo, 9, diante do Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense — em tese, novamente no PV.

Ceará 1x0 América-RN: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Eder, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Dieguinho), Lourenço (Rômulo) e Mugni; Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul (Guilherme) e Aylon (Martínez). Téc: Léo Condé

América-RN

4-3-3: Gabriel Bernard; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Iran e Rennan Siqueira; Mikael (Robson), Marquinhos (Souza) e Antônio Villa; Romarinho (Hebert), Thiaguinho (Davi Gabriel) e Giva (Thailor). Téc: Moacir Júnior

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 6/3/2025

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Gols: 27min/1ºT - Pedro Raul (CEA)

Cartões amarelos: Pedro Raul, Ramon Menezes e Fernando Sobral (CEA), Ricardo Luz e Rennan Siqueira (AME)

Público e renda: