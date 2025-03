João Fonseca estreia com dura vitória sobre Fearnley em Indian Wells e desafia 14º do mundo

Foto: MATTHEW STOCKMAN/ Getty Images via AFP Fonseca vai encarar Jack Draper na segunda rodada

Não foi nada fácil, mas João Fonseca conseguiu uma grande vitória, nesta quinta-feira, 6, em sua estreia no ATP 1000 de Indian Wells. Em seu retorno às quadras desde a queda na abertura do Rio Open, onde causou furor e teve status de nova estrela do tênis, o brasileiro sofreu com o vento forte e os potentes golpes do inglês Jacob Fearnley, mas soube reagir no momento decisivo para fazer 6/2, 1/6 e 6/3.

Agora, ele terá um gigante desafio na segunda rodada, diante do também britânico Jack Draper, 14º do mundo e cabeça de chave 13. Além de Fonseca, o Brasil é representado na chave masculina de simples por Thiago Seyboth Wild (91 do mundo), que estreou com vitória sobre o francês Alexandre Müller (44º) e vai encarar o grego Stefano Tsitsipas, 9º melhor do ranking, ainda hoje.

Em duelo entre o 80º do mundo contra o 81º, no Masters que é considerado o "quinto Grand Slam" do circuito, Fonseca começou com tudo e não teve trabalho para fazer 6 a 2, passando a impressão que não teria trabalho em sua estreia no inédito torneio em seu currículo.

A facilidade em quadra se transformou em sufoco a partir do segundo set, quando o britânico melhorou muito seu jogo, sobretudo nas devoluções, encaixando diversos winners. O vento também atrapalhava no serviço de João Fonseca. Batendo forte o tempo todo, Fearnley conseguiu irritar o brasileiro no set decisivo, mas não aproveitou as chances quando tinha 3 a 1, permitindo uma grande virada do prodígio verde e amarelo.

No mesmo horário que João Fonseca fazia sua estreia de simples, Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund jogavam em duplas. E com grande resultado, também em três sets, decidido no super tie-break diante das fortes russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva — prodígio de 17 anos do tênis feminino.

Bia Haddad e sua parceira desde o fim de 2024 começaram bem e abriram 1 a 0 com 7/6 (7/4). No segundo set, as russas reagiram e buscaram a igualdade, com 6 a 3, garantindo o desempate no super tie-break. Brasileira e alemã foram bem melhores no momento decisivo e avançaram com 10 a 4.

No simples, Bia vai estrear direto na segunda rodada, com rival ainda indefinido.