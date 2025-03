Castelão: Governo do Ceará dá início a cadastro de reconhecimento facial

Foto: FCO FONTENELE Castelão deve ser palco da decisão do Estadual 2025

O cadastramento para o reconhecimento facial dos torcedores nas finais do Campeonato Cearense teve início nesta sexta-feira, 7. Os duelos estão marcados para os dias 15 e 22 de março (os dois próximos sábados).

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a medida, que, segundo ele, visa evitar a repetição de casos de violência. "Essa é uma medida (reconhecimento facial) pactuada pelo Estado com os clubes, a Federação (Cearense de Futebol) e o Ministério Público."

"Nosso objetivo é termos, cada vez mais, um ambiente seguro para as famílias cearenses. Estádio de futebol é lugar de alegria, paz e tranquilidade, não de violência", destacou.

Na quarta-feira, 5, e na quinta-feira, 6, representantes da Empresa de Tecnologia do Ceará (Etice), da Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte), do Ministério Público do Ceará e da Federação Cearense de Futebol (FCF) se reuniram para definir os detalhes finais da implementação.

O presidente da Etice, Francisco Barbosa, afirmou que câmeras serão instaladas ao redor do Gigante da Boa Vista. "Todo o sistema tecnológico de reconhecimento estará 100% implementado na Arena Castelão na final do Campeonato Cearense, dia 15 de março, de acordo com a determinação do governador Elmano de Freitas", disse.

"Haverá câmeras de segurança espalhadas no entorno e dentro do Castelão, além das catracas para reconhecimento facial nos locais de acesso", completou.

Rogério Pinheiro, titular da Sesporte, destacou a vantagem social da medida. "O mais importante é garantir a segurança dos torcedores. As imagens serão disponibilizadas em um banco de dados. Quem tiver algum registro na sua ficha criminal, por exemplo, será imediatamente identificado. É um ganho social significativo".

A decisão do Estadual será definida neste fim de semana. No sábado, 8, Fortaleza e Ferroviário se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), e no domingo, 9, Ceará e Maracanã também jogam no PV. De acordo com a Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas precisavam instaurar a biometria facial para acesso à arena até junho deste ano.

A medida, todavia, não ficará restrita aos estádios de administração estadual — Castelão e Romeirão, em Juazeiro do Norte. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), no dia 26 fevereiro, após confusão no Clássico da Paz entre Ceará e Ferroviário, afirmou que o PV, de administração minicipal, também terá o reconhecimento. Ainda não há previsão para instalação da tecnologia, porém.

Serviço

Os torcedores que forem realizar o cadastro de reconhecimento através do link: https://arenacastelao.info/biometria-facial/