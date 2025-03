Em vantagem, Ceará pode alternar equipe em jogo de volta da semifinal do Cearense

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lourenço foi o único jogador a entrar em campo nos 11 jogos do Ceará em 2025

Em um bom momento na temporada, o Ceará pode se dar o luxo de poupar jogadores no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Isso porque a equipe encaminhou vaga na grande decisão após bater o Maracanã por 3 a 0 no duelo de ida, disputado nesse domingo, 2.

No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu fez valer o favoritismo e contou com boa atuação coletiva, sobretudo na segunda etapa, para construir o placar elástico. O resultado, inclusive, influenciou a escalação do time ante o América-RN nessa quinta-feira, 6, pela Copa do Nordeste.

Com uma ampla vantagem no Estadual, o técnico Léo Condé escalou um time "quase titular" para o embate, que também era relevante em termos de classificação — o clube estava fora do G-4 da Copa do Nordeste. Em campo, o Vovô se portou bem e garantiu o triunfo por 1 a 0, com gol de Pedro Raul.

Todavia, diante dos potiguares, também houve brecha para poupar um dos titulares da equipe: o zagueiro Marllon. A medida, por sinal, deve ser repetida no fim de semana com outros atletas do elenco, conforme dito pelo próprio comandante alvinegro.

"Em relação ao Marllon, tivemos uma sequência grande de jogos e algumas peças temos que dar ritmo de jogo. Mantivemos uma base e entendi que era o momento de dar oportunidade ao Éder. Naturalmente, na sequência dos jogos, vamos ter que rodar duas ou três peças sem perder o nosso conjunto", comentou Condé em entrevista coletiva pós-jogo.

Questionado se vai "rodar" o elenco contra o Maracanã, o treinador salientou que a vaga ainda não está confirmada, mas não descartou a possibilidade. O jogo ocorrerá neste domingo, 9, às 17 horas (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, no Benfica.

"Vamos avaliar cada situação. Demos um passo importante para vaga, mas ainda não foi concretizada [...] Posso rodar outras peças no domingo, mas ainda não tenho essa resposta, o que garanto é que sempre colocaremos um time competitivo em campo", disse.

Com isso, a tendência é que o Ceará entre em campo com um time alternativo. Na defesa, nomes como Dieguinho, Éder, Willian Machado e Nicolas podem pintar entre os 11. No meio, Richardson, Matheus Araújo e Rômulo também são vistos como potenciais nomes de entrada para o o jogo.

Já no ataque a situação parece mais indefinida. Na ponta esquerda, Fernandinho deve ser escalado, mas na direita há uma disputa entre Galeano e Martínez. O primeiro já soma 404 minutos em campo pelo Vovô, enquanto o segundo, que necessita de mais ritmo de jogo, acumula apenas 79.

Para Condé, será levado em consideração o todo, e não apenas uma partida. Isso porque, no meio da próxima semana, o clube já disputará a segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único diante do Confiança.

"Sempre falei que a gente vai tratar todas as competições com o máximo de respeito. É claro que nesse primeiro trimestre a prioridade é a disputa do Estadual. A Copa do Brasil também tem uma relevância muito grande, principalmente no aspecto financeiro. Semana que vem temos um jogo extremamente decisivo, que é o jogo da segunda fase. A Copa do Nordeste, por tudo aquilo que ela representa nos últimos anos, ganhou muita importância", finalizou.