Fortaleza e Ferroviário disputam vaga na final do Cearense no último Clássico das Cores de 2025

Foto: Mateus Lotiff / Fortaleza EC Será o terceiro confronto consecutivo de Fortaleza e Ferroviário

Pela terceira vez em oito dias, tricolores e corais vão medir forças em um Clássico das Cores. No último encontro da temporada, Fortaleza e Ferroviário duelam neste sábado, 8, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela semifinal do Campeonato Cearense, em busca de uma vaga na final da competição.

A vez mais recente em que o Leão do Pici não chegou à grande decisão do Estadual foi em 2017, sendo eliminado justamente pelo Ferrão na semifinal. E aquela também foi a última vez em que o Tubarão da Barra foi finalista do Manjadinho, ficando com o vice-campeonato.

Enquanto o Fortaleza almeja a oitava final consecutiva, para disputar o 47º título local, o Ferroviário quer quebrar o tabu para tentar voltar a ser campeão após 30 anos de completo domínio da dupla do Clássico-Rei. Quem avançar da semifinal vai pegar Ceará ou Maracanã na decisão, nos próximos dias 15 e 22.

No sábado passado, 1º, no confronto que deu início à sequência de Clássicos das Cores, empate sem gols no PV, na ida da semifinal do Cearense. Portanto, ninguém largou em vantagem, e uma nova igualdade no placar levará à disputa de pênaltis. Já na quarta-feira, 5, pela Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici goleou por 4 a 0. As duas equipes pouparam jogadores visando o embate de volta do Estadual.

Do lado do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda deve promover o retorno da base do time titular e dar vez a algumas peças, como Gastón Ávila, Martínez e Moisés. Pochettino e Renato Kayzer também brigam por posição. A dúvida fica por conta de Brítez, que deixou o campo com dores após a partida do meio de semana.

Depois de quebrar a sequência de quatro partidas sem vitórias — três derrotas e um empate —, o Leão quer aproveitar o novo Clássico das Cores para embalar e carimbar presença na final. A equipe teve bom desempenho no duelo do Nordestão e construiu placar elástico, elevando o moral. Moisés brilhou com dois gols. No Manjadinho, o artilheiro tricolor é Lucero, com três bolas na rede.

Já do lado do Ferroviário, o português Tiago Zorro preservou nove titulares no compromisso passado pensando na segunda semifinal. O Tubarão, portanto, terá os retornos dos experientes Matheus Cavichioli e Ciel, que podem fazer a diferença na defesa e no ataque, respectivamente. Além deles, terá a volta do principal destaque coral em 2025: Allanzinho, maior goleador do Cearense, com quatro gols.

O volante Willyam Maranhão, com entorse no tornozelo, e o atacante Kiaun, que sofreu lesão na parte posterior da coxa, ficaram fora do primeiro embate e também devem ser desfalques neste sábado. O posto no meio-campo deve seguir sob responsabilidade de Kevin Rivas, formando trio com Gharib e Janeudo.

O Clássico das Cores, vale lembrar, estava inicialmente marcado para a Arena Castelão, mas foi transferido para o PV pela Federação Cearense de Futebol (FCF) devido ao impasse envolvendo o Gigante da Boa Vista em razão do intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos — Ceará x Maracanã também será na praça esportiva municipal.

Fortaleza x Ferroviário: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila (Titi) e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Martínez e Calebe; Marinho, Lucero (Renato Kayzer) e Moisés. Téc: Vojvoda

Ferroviário



5-3-2: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Iago e Pablo Alves; Kevin Rivas, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel. Téc: Tiago Zorro

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 8/3/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

VAR: Magno Cordeiro

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO