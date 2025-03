João Fonseca encara hoje o 13º melhor do mundo em Indian Wells

Foto: MATTHEW STOCKMAN/ Getty Images via AFP Fonseca vai encarar Jack Draper na segunda rodada

Após emocionante e apertada vitória na primeira partida profissional dele no ATP 1000 de Indian Wells, o fenômeno brasileiro João Fonseca volta a quadra hoje para um dos maiores desafios da carreira. O carioca de 18 anos encara o britânico Jack Draper, 14º do ranking mundial, na segunda rodada do torneio disputado na Califórnia (EUA).

Atual 80º do mundo — e número 1 do Brasil — o prodígio estreou com vitória sobre o britânico Jacob Fearnley, 81 do ranking, por 2 sets a 1 (6/2, 1/6 e 6/3). Caso surpreenda Draper — como fez com o russo Andrey Rublev, número 8 do mundo, no Aberto da Austrália —, Fonseca encara o vencedor do confronto entre o canadense Félix Auger-Aliassime, 18º da ATP, e o americano Jenson Brooksby (937º).

O Brasil é representado ainda por outros dois brasileiros nas chaves de simples de Indian Wells. Thiago Seyboth Wild (91º) estreou com grande vitória sobre Alexandre Müller (44º) e encarou ontem o grego Stefano Tsitsipas (9º), em jogo após o horário de fechamento da página.

Já Beatriz Haddad Maia (17ª do mundo) estreia direto na segunda fase. Ela encara a britânica Sonay Kartal (83ª) no domingo, 9. (André Bloc)