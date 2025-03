Com 100º gol de Bruno Henrique, Flamengo vira sobre o Vasco e é 1º finalista do Carioca

Foto: Adriano Fontes/CRF Bruno Henrique comemora gol decisivo contra o Vasco de frente para torcida do Flamengo

Rio, 08 (AE) - O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A vaga veio com vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado, no Maracanã. O terceiro Clássico dos Milhões da temporada, com três vitórias do rubro-negro, também foi marcado pelo 100º gol de Bruno Henrique pelo clube. O rival da decisão sairá do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. O time das Laranjeiras goleou o rival no primeiro jogo: 4 a 0.

Como tem melhor campanha no campeonato e havia vencido a partida de ida, o Flamengo tinha a vantagem. O Vasco precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar para decisão. A segunda semifinal foi dominada pelo time da Gávea, que fez mais de 15 finalizações contra apenas 3 do adversário.

No Maracanã com mais de 51 mil torcedores, o Flamengo iniciou o jogo tentando ocupar os espaços no campo do Vasco, enquanto a equipe de Fábio Carille buscava encaixar contra-ataques com o português Nuno Moreira. A primeira chance perigosa do jogo foi do mandante. Arrascaeta cruzou, e Varela, na primeira trave, tocou para o gol. O goleiro Léo Jardim impediu o gol quase em cima da linha. Na sequência, a defesa do Vasco afastou.

A resposta do Vasco veio rapidamente. Após cobrança de falta de Philippe Coutinho, a defesa flamenguista não conseguiu cortar e a bola caiu para Lucas Freitas, que se atrapalhou no domínio. Nuno Moreira aproveitou a sobra e marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Foi também o primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi no Campeonato Carioca em 18 jogos. Desde 2023 no Flamengo e campeão estadual no ano passado, ele disputou 86 partidas e não sofreu gol em 42 delas.

O Flamengo chegou ao empate aos 34 minutos. Após Arrascaeta arriscar um chute de fora da área, a bola desviou na zaga do Vasco e sobrou para Bruno Henrique que marcou seu centésimo gol pelo Flamengo. Com o passar do tempo, o atual campeão carioca foi transformando seu maior volume de jogo em chances de virar o jogo.

"Feliz por esta marca individual", afirmou o atacante ao SporTV na saída para o intervalo. "Agora é acertarmos os detalhes para sairmos com a vitória", completou o atacante, autor também do gol na vitória por 1 a 0 na partida de ida das semifinais.

No segundo tempo, os dois times perderam jogadores por questões físicas. Primeiro foi Philippe Coutinho, que deu lugar a Loide Augusto, antes dos 10 minutos após sentir a virilha. Pouco depois, foi a vez do Flamengo perder um atleta. Bruno Henrique sentiu a coxa e foi substituído por Luiz Araújo.

E foi do substituto de Bruno Henrique o gol da virada após uma bela jogada individual. Ele recebeu a bola na intermediária, evitou a ação de três jogadores vascaínos e bateu cruzado para vencer Léo Jardim aos 23 minutos. Depois, o Flamengo só precisou administrar o tempo para garantir sua sétima decisão de Campeonato Carioca consecutiva.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Erick Pulgar, De la Cruz (Allan), Gerson e Arrascaeta (Juninho); Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho (Loide Augusto); Nuno Moreira (Payet), Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

GOLS - Nuno Moreira, aos 21 minutos, e Bruno Henrique, aos 34 minutos do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 23 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO: 51.379 pagantes.

RENDA: R$ 3.779.935,00.

CARTÕES AMARELOS - Wesley e Bruno Henrique (Flamengo), Paulo Henrique e Loide Augusto (Vasco).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.