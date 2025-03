Bia Haddad tenta surpreender dupla número 1 do mundo para avançar em Indian Wells

Foto: PAUL CROCK/AFP Bia Haddad tem nova chance em Indian Wells

Em péssima fase no simples, Beatriz Haddad entra em quadra hoje para atuar ao lado da alemã Laura Siegemund, nas oitavas de final do Masters de Indian Wells, e encarar a dupla número 1 do ranking, a tcheca Katerina Siniaková e a norte-americana Taylor Townsend. As adversárias foram as algozes do último torneio disputado pela parceria encabeçada pela paulista de 28 anos, nas quartas de final do Aberto de Dubai.

Bia vive momento delicado somando cinco derrotas seguidas no simples, onde é a número 17 do ranking. A última eliminação ocorreu justamente em Indian Wells, na estreia diante da britânica Sonay Kartal (N° 83), em duelo marcado por atuação ansiosa e recheada de erros da brasileira. Resultado: 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/1, em 1h09min de partida.

Antes de Indian Wells, Haddad foi eliminada na terceira rodada do Aberto da Austrália e nas estreias em Doha, Dubai e em Mérida.

Curiosamente, nas duplas, categoria em que Bia não joga com frequência e é apenas a 54ª do ranking, a paulista ostenta resultados melhores. Em 2025, a parceria Haddad/Siegemund disputou quatro torneios, destaque para Adelaide, onde foram vice-campeãs. Elas ainda chegaram às semifinais de Doha, quartas de final de Dubai e terceira rodada do Grand Slam da Austrália.

Em Indian Wells, a brasileira e a alemã eliminaram as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Já a dupla número 1 do mundo eliminou a parceria formada pela mexicana Giuliana Olmos e a norueguesa Ulrikke Eikeri.

Bia é a única representa do Brasil ainda em disputa em Indian Wells. No simples masculino, o jovem prodígio João Fonseca teve atuação inconsistente e foi eliminado para o britânico Jack Draper (N° 14). Já Thiago Wild perdeu para o grego Stefanos Tsitsipas (N°9).