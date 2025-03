Com autoridade, Ceará goleia Maracanã e enfrenta o Fortaleza na final do Cearense

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul, atacante do Ceará, comemora gol contra o Maracanã

A escrita dos últimos 30 anos foi mantida: haverá Clássico-Rei na grande final do Campeonato Cearense. Com autoridade, o Ceará confirmou sua vaga na decisão da competição na tarde de ontem, 9, diante do Maracanã.

Atuando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Vovô goleou o Bicolor Metropolitano por 4 a 0 em jogo de volta da semifinal do certame. Na ida, já havia vencido por 3 a 0. Os gols da classificação alvinegra foram marcados por Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo.

Com ampla vantagem no confronto após o triunfo no primeiro jogo, o técnico Léo Condé se deu ao luxo de mandar a campo uma equipe alternativa. Nomes como Dieguinho, Willian Machado, Marcos Victor, Nicolas e Rômulo foram escolhidos para iniciar a partida.



Em campo, o Vovô se desenhou com Fernando Sobral e Dieguinho formando a dupla de volantes e Rômulo mais adiantado. Nos minutos iniciais, apesar da formação ofensiva, houve certa dificuldade do Alvinegro em avançar suas linhas devido a boa organização tática do Maracanã. O time visitante, inclusive, foi quem criou a primeira oportunidade do duelo com Luís Soares aos 8 minutos. No lance, o goleiro Bruno Ferreira defendeu sem grandes dificuldades.

Após a chance criada pelo Bicolor Metropolitano, o Ceará assumiu o controle da posse de bola e aumentou seu ímpeto ofensivo. A postura, por sinal, ajudou o clube a marcar seu primeiro gol rapidamente. Aos 17, Pedro Raul, em jogada típica de centroavante, fez o "pivô" sobre a marcação e finalizou no canto sem chances para o goleiro Rayr.

Mesmo com um 4 a 0 no placar agregado, a equipe não cessou sua intensidade e seguiu buscando mais tentos. Seis minutos depois do primeiro gol, Fernando Sobral fez bom cruzamento para a área e Marcos Victor cabeceou para ampliar o marcador no Estádio Presidente Vargas.

Na sequência, Galeano chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou após verificar impedimento do ponta alvinegro. Ademais, o Ceará ainda teve um pênalti assinalado a seu favor aos 41 minutos, quando o VAR notou toque no braço do zagueiro Edimar. Na cobrança, todavia, Pedro Raul bateu no canto e viu Rayr "telegrafar" na defesa.

O esforço do arqueiro bicolor, porém, não evitou o terceiro tento alvinegro ainda na 1ª etapa. Aos 44, Fernandinho recebeu na esquerda, limpou a marcação e finalizou forte de longe para acertar o ângulo da meta adversária.

Satisfeito com o resultado, Condé promoveu alterações no intervalo visando a rodagem do elenco. Com isso, adotou a postura de administrar a vantagem no início do segundo tempo. Porém, mesmo com o Vovô em "marcha lenta", a disparidade técnica entre os elencos ficou evidente. Não à toa o Ceará chegou ao seu quarto gol sem fazer tanto esforço. Aos 15, Matheus Araújo recebeu de Nicolas na entrada da área e chutou bem para marcar mais um.

Após o quarto gol, o time baixou ainda mais sua intensidade no último terço e preferiu controlar a posse da bola. O Maracanã, por sua vez, sofreu com o desgaste físico e se contentou em fechar sua defesa até o fim do jogo.

Atual campeão do certame, o Alvinegro de Porangabuçu agora defenderá o título diante do rival Fortaleza na grande decisão do Manjadinho. As partidas da final estão agendadas para os próximos dias 15 e 22, conforme tabela base divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Ceará 4x0 Maracanã - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira (Fernando Miguel); Marllon, Marcos Victor (João Victor) e Willian Machado; Dieguinho (Matheus Araújo), Fernando Sobral, Rômulo e Nicolas; Galeano, Pedro Raul (Guilherme) e Fernandinho (Martínez). Téc: Léo Condé

Maracanã

4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Edimar (Leandro), Alan Ferreira e Wendel Araújo; Jair Berlitz (Michel), Wilker e Patuta (Testinha); Luís Soares (Shider), Hugo Freitas (Davi Torres) e Matheus Taumaturgo. Téc: Júnior Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 9/3/2025

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Zaqueu Eleuterio Linhares

Gols: 18min/1ºT - Pedro Raul (CEA); 23min/1ºT - Marcos Victor (CEA); 44min/1ºT - Fernandinho (CEA); 15min/2ºT - Matheus Araújo (CEA);

Cartões amarelos: N/A

Público e renda: 13.470 e R$ 121.961,00