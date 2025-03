Lucero ostenta histórico decisivo em jogos de mata-mata pelo Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Lucero é o artilheiro do Leão em 2025 com seis gols

Desde a idade média, quando ainda associavam os gatos às bruxas, há um dito popular que afirma que os felinos possuem sete vidas. No Pici, aquele que é conhecido como “El Gato” veste a camisa 9, é a principal referência ofensiva da Era Vojvoda e passou por altos e baixos, chegando a passar cinco meses sem marcar ou ser impactante, mas sempre caindo de pé.

Para alguns torcedores, já não era mais o mesmo. Mas, tal qual a sua “segunda espécie”, mostrou astúcia. Insistiu. E brilhou novamente em um momento decisivo, para ganhar sobrevida. Assim como as vidas felinas que soma, Lucero já tem sete jogos em finais pelo Fortaleza, com quatro gols – sendo um na final da Sul-Americana – e uma assistência, e vai jogar mais uma após ter sido crucial nas semis contra o Ferroviário ao marcar o gol da classificação.

O excesso de sobrevivência do artilheiro, somado ao seu faro de gol, já mostrou que o nome “mata-mata” não o assusta. Vestindo a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco, Lucero já atuou em 36 jogos eliminatórios, nos quais passou por classificações, conquistas e eliminações, mas a certeza é de gols. Balançou as redes em 17 oportunidades e contribuiu com mais seis assistências.

A temporada foi iniciada com uma grande dúvida da torcida pairando sobre o argentino. Em 2024, foi o artilheiro do time, mas a reta final preocupou. No pontapé inicial de 2025, já somava cinco meses sem marcar.

Até fazer o seu primeiro gol no ano, contra o Moto Club pela Copa do Nordeste, a referência ofensiva do Leão não fazia gols desde 21 de agosto de 2024, quando marcou diante do Rosario Central, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Após desencantar, já são seis gols em 11 jogos em 2025.

As atuações ainda não correspondem àquelas de boa parte da temporada anterior, mas o novo esquema tático de Vojvoda nos últimos três jogos lhe fez, ao menos, ser mais participativo dentro das quatro linhas. Desceu para ajudar na criação, caiu pelo lado, pediu bola na área e tentou chutes de fora. Quando necessário, os gatos sempre encontram um caminho.

Se na temporada de 2024 Lucero ficou a um gol de igualar seus dois anos mais artilheiros (2023 pelo Fortaleza e 2022 pelo Colo-colo), o ano de 2025, mesmo caminhando neste marasmo de dúvidas e até pedidos de um substituto, o camisa 9 do Leão do Pici tem uma média superior a um tento a cada duas partidas (0,54 gols por jogo), inferior apenas ao que fez no Johor, em 2016, quando marcou 22 gols em 21 jogos.

Agora, o Gato favorito da torcida tricolor terá mais uma final pela frente. Homem de confiança do treinador, é distante pensar que não estará na onzena titular do Tricolor nos dois jogos. Apenas o goleiro João Ricardo é mais certeza que ele nas escalações de Juan Pablo Vojvoda.