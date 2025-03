Bia Haddad Maia e Laura Siegmund são eliminadas por melhor dupla do mundo

Foto: PAUL CROCK/AFP Beatriz Haddad Maia é a 17ª melhor do mundo em simples

Enquanto a transmissão da ESPN exibia o confronto entre o norte-americano Ben Shelton (12º do ranking) e o russo Karen Khachanov (22º), a brasileira Beatriz Haddad Maia tentava vaga nas quartas de final do ATP 1000 de Indian Wells.

Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia encarou a melhor dupla do mundo, formada pela tcheca líder do ranking, Katerina Siniakova, e pela vice-líder, Taylor Townsend (EUA). Em partida com amplo apoio à tenista da casa, as favoritas conseguiram se impor e venceram de virada na Califórnia.

O primeiro set começou com vantagem das líderes do ranking. Mas na hora decisiva, a dupla teuto-brasileira se impôs e venceu por 6 a 3. Já no segundo, a tcheca e a americana fizeram logo um pneu, um 6 a 0. No super-tie-break, Bia e Laura abriram na frente, mas, empurradas pela torcida, Siniakova e Towsend levaram a melhor por 10 a 7.

Com isso, o único remanescente brasileiro no Masters é Fernando Romboli, que disputa duplas masculinas junto ao australiano John-Patrick Smith. Hoje, não antes das 18h40min, eles enfrentam os britânicos Julian Cash e Lloyg Glasspool por vaga nas quartas de final.

Já Marcelo Melo, ao lado do alemão Alexander Zverev, foi eliminado na estreia para Harri Heliovaara (Finlândia) e Henry Patten (Reino Unido), segundos favoritos do torneio.

No simples, os três tenistas nacionais caíram na segunda rodada. João Fonseca para Jack Draper (Reino Unido), Thiago Seyboth Wild para Stefano Tsitsipas (Grécia) e Bia Haddad para Sonay Katal (Reino Unido). (André Bloc)