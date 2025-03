Fortaleza BC recebe o Bauru e busca terceira vitória seguida no NBB

Foto: Vinicius Molz Schubert/União Corinthians Ala Salsamendi no jogo União Corinthians x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB 2024/2025

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO enfrenta o Bauru Basket, nesta terça-feira, 11, às 20 horas, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense. O duelo é válido pela 22ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

O time comandado por Flávio Espiga, ocupa atualmente a 16ª posição NBB, no critério de pontuação. Apesar de estar na zona de classificação para a pós-temporada, o Carcalaion precisa continuar vencendo para garantir a vaga para os playoffs. Com apenas 8 vitórias e 19 derrotas, a campanha do tricolor está longe de ser a ideal.

Ainda assim, o Carcalaion vem embalado, com duas vitórias seguidas. O time cearense venceu o São Paulo, por 79 a 75, na última terça-feira, 4, além de ter batido o Paulistano por 87 a 84, na quinta-feira, 6. O Bauru, entretanto, é hoje sétimo colocado da tabela, o que mostra o tamanho do desafio.

Flávio Espiga, técnico do Carcalaion, citou a capacidade que a equipe tem, quando está completa como chave para a vitória. Desde o retorno do ala-armador Dexter, o time venceu ambas as partidas que jogou. Ainda que em sequência positiva, Espiga ressaltou a necessidade de foco nos últimos seis confrontos da temporada regular, para garantir a melhor colocação possível nos playoffs.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram ainda em novembro de 2024. Na ocasião, o Bauru saiu com a vitória de 80 a 71, em jogo totalmente dominado pela equipe paulista.

O Bauru tem boa campanha na temporada, com 15 vitórias e 11 derrotas, atingindo 57,7% de aproveitamento. No critério de aproveitamento, é o quinto colocado da tabela — segundo o mesmo parâmetro, o Fortaleza BC segue na lanterna.

Na reta final do NBB, o Tricolor ainda tem seis jogos, dentre eles quatro em Fortaleza. Espiga ressaltou a importância da torcida para atingir o resultado. "(O) torcedor do Fortaleza não pode ficar de fora", concluiu o comandante.

Fortaleza BC x Bauru Basket

Onde: Centro de Formação Olímpico (CFO)

Quando: terça-feira, 11, às 20h

Próximos desafios do Carcalaion:

28/03/2025 - Fortaleza BC x Franca (19h30min)

31/03/2025 - São José x Fortaleza BC (19h30min)

02/04/2025 - Mogi x Fortaleza BC (20 horas)

07/04/2025 - Fortaleza BC x Corinthians (19h30min)

10/04/2025 - Fortaleza BC x Pinheiros (19h30min)

17/04/2025 - Fortaleza BC x Unifacisa (19h30min)