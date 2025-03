Governo do Estado detalha uso de reconhecimento facial no Castelão

Foto: AURÉLIO ALVES Reconhecimento facial passa a ser obrigatório para acesso ao Castelão

Sem cadastro biométrico prévio, o torcedor de Ceará ou Fortaleza que for à Arena Castelão no próximo sábado, 15, não vai conseguir entrar no estádio. Mais que isso. Segundo o titular da Secretaria do Esporte do Estado, Rogério Pinheiro, o reconhecimento facial será parte até da compra do ingresso para os jogos na maior praça esportiva do Nordeste.

A estreia da tecnologia de reconhecimento facial foi detalhadas em coletiva realizada nesta segunda-feira, 10, na Arena Castelão, por Rogério Pinheiro, e pelo presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), Francisco Barbosa. A ferramenta será obrigatória já na primeira final do Campeonato Cearense, marcada para este sábado, às 16h30min. As inscrições são feitas através do site https://facialcastelao.eleventickets.com/#!/home de forma gratuita.

"O interessante é que o torcedor se antecipe porque, aqui na hora, ele não vai conseguir realizar seu cadastro devido a problemas de internet que a gente já sabe. O torcedor, para que ele possa realizar sua compra (de ingresso), terá que, obrigatoriamente, possuir a biometria facial cadastrada [...] Se não estiver com o cadastro biométrico, não vai conseguir fazer check-in ou comprar ingresso para o dia 15", disse Rogério.

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, que o investimento para o novo formato de acesso ao estádio foi de aproximadamente R$ 21 milhões.

"Esse processo já vem sendo realizado em conjunto com o Ministério Público (do Estado), no Núcleo de Defesa do Torcedor, (há) em torno de 3 a 4 anos. Fizemos vários exercícios para que a gente pudesse realmente implementar o sistema de biometria facial na Arena. Agora, com o advento da nova Lei Geral do Esporte, que foi realizada em 2023, ela tornou obrigatória para estádios com a capacidade superior a 20 mil espectadores o controle de acesso através da biometria facial."

"De lá para cá, em uma parceria com a Etice, nós estamos implementando esse novo sistema de controle de acesso biometria aqui no Castelão. É uma determinação do governador Elmano de Freitas para que, no dia 15 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, já esteja em funcionamento. Foi um investimento na ordem de R$ 21 milhões a serem executados num prazo de três anos nesse processo da Arena Castelão", revelou.

O titular da Sesporte ressaltou ainda que o reconhecimento facial também ajudará a segurança do estádio ao identificar pessoas com antecedentes criminais ou que tenham algum débito com a Justiça.

"A lei exige que nós tenhamos o controle de acesso. Vamos identificar 100% das pessoas que estiverem na Arena Castelão internamente e também na esplanada. Aquelas pessoas que, porventura, devam alguma coisa na Justiça, através dessa parceria com o Ministério da Justiça, o sistema acusará. A gente terá condições a partir de agora de acompanhar toda a movimentação dessa pessoa. E, obviamente, na hora que ela for acessar na catraca, será feita uma abordagem de forma muito discreta pelas equipes de segurança e essa pessoa será conduzida às autoridades policiais", comentou.

Na coletiva, Francisco Barbosa, presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, afirmou que o único problema que pode ocorrer na ferramenta é na hora do cadastro, rechaçando qualquer chance de erro no momento do acesso dos torcedores ao Castelão.

"O teste é fazer o seu cadastro, o que pode aparecer de inconformidade é no cadastro. Se você conseguiu comprar seu ingresso, é porque seu cadastro deu certo. Não tem mais o que errar, já tem a entrada garantida", disse o mandatário.

Por fim Rogério Pinheiro também salientou a importância dos pais cadastrarem a face dos seus filhos visando tanto o acesso da criança ao estádio quanto a segurança em caso de desaparecimento.

"Deve ser feito o cadastro. Todo bebê quando sai da maternidade, já tem CPF. Além do CPF, a certidão de nascimento está sendo validada. Em caso de criança que se perde, o reconhecimento facial vai ajudar a localizar os pais."