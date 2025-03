Maracanã enfrenta o Ceilândia em jogo de R$ 2,3 milhões

Foto: Lucas Emanuel/FCF Maracanã enfrenta o Ceilândia pela 2ª fase da Copa do Brasil

O Maracanã terá a chance de superar a eliminação para o Ceará pelo Estadual em um duelo que vale R$ 2,3 milhões pela Copa do Brasil. A equipe metropolitana enfrentará o Ceilândia-DF nesta quarta-feira, 12, no estádio Domingão, em Horizonte.

Após eliminar o conterrâneo Ferroviário, a equipe alviceleste pretende continuar fazendo história na competição. Em caso de classificação, o time de Maracanaú será a primeira equipe cearense, excluindo Ceará e Fortaleza, a alcançar a terceira fase do torneio desde que a competição adotou o modelo de três fases antes das oitavas de final.

Em 2011, quando o Horizonte alcançou as oitavas de final, o torneio tinha apenas duas fases prévias; já em 2018, quando o Ferroviário fez uma grande campanha, a Copa do Brasil possuia uma eliminatória a mais antes das oitavas.

Para alcançar o feito, os comandados de Junior Cearense terão de vencer — no tempo regulamentar ou nos pênaltis — o Ceilândia, que vem de uma surpreendente classificação contra o Coritiba-PR. Os candangos eliminaram os parananenses nos pênaltis por 4 a 2 após um 2 a 2 no tempo normal. Durante os 90 minutos, a equipe do Distrito Federal esteve a frente do placar durante a maior do jogo.

Autor de dois gols no jogo, o atacante Felipe Clemente é o artilheiro do time na temporada e o jogador de maior perigo para o Maracanã. O experiente goleiro Edmar Sucuri, que pegou dois pênaltis na rodada passada, é outro nome que pode desequilibrar em favor dos visitantes.

No Campeonato Candango, o Ceilândia se classificou em terceiro na primeira fase e enfrenta o Capital, treinado por Marcelo Cabo, na semifinal. Contra Brasiliense e Gama, maiores clubes do Distrito Federal, acumulou uma derrota por 1 a 0 e e uma vitória por 2 a 0, respectivamente.

Para esse confronto, o Maracanã conta com sua sólida defesa como diferencial. Mesmo tendo sofrido 7 gols contra o Ceará no somatório dos dois jogos, a equipe metropolitana se destaca neste início da temporada pela sua força defensiva. Desconsiderando o duelo das semifinais do Cearense, o time sofreu oito gols em dez partidas.

Se o lado defensivo vai bem, o ofensivo sofre sem um grande destaque. A equipe tem menos gols, 11, que jogos, 12, e possui quatro atletas empatados na artilharia, todos com apenas dois gols na temporada. Mesmo sem um artilheiro, a equipe enxerga no experiente atacante Luis Soares uma valvula de escape.

Maracanã x Ceilândia: Ficha técnica



Maracanã

4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Serqueira; Michel Pires, Wilkere Lucas Luan; Testinha, Davi Torres e Bravo. Técnico: Júnior Cearense

Ceilândia

4-3-3: Edmar Sucuri; Paulinho, Wallace, Júlio César e Danillo Ribeiro; Lagoa, Menezes e Rafael Sayão; Kennedy, Wisman e Nando. Técnico: Adelson de Almeida

Local: Estádio Domingão, em Horizonte/CE

Data: 12/3/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: André Luiz Skettino-MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Ricardo Junio de Sousa-MG

Transmissão: Sem transmissão