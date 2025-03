Ceará busca empate e vence Confiança nos pênaltis e vai à 3ª fase da Copa do Brasil

Foto: FCO FONTENELE Galeano marcou o gol do empate a seis minutos do fim do tempo regulamentar

Em tom de superação, o Ceará venceu o Confiança nos pênaltis na noite de ontem, na Arena Castelão, em Fortaleza, e carimbou vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2025. No duelo, o Alvinegro ficou dois gols atrás no placar e empatou em 2 a 2 na reta final da partida. Na marca da cal, venceu por 3 a 0, após exibição perfeita de Bruno Ferreira.

Visando confirmar o favoritismo no confronto, o Vovô foi a campo com força máxima e iniciou a partida pressionando a equipe sergipana, principalmente pelo lado esquerdo, com Fernandinho. O Dragão, por sua vez, não se omitiu e também partiu para o ataque.

Com minutos iniciais de intensidade de ambos os times, o primeiro gol do duelo não demorou a acontecer. E, para a infelicidade da torcida alvinegra presente no Castelão, o tento foi favorável ao Confiança. Em jogada construída pelo meio, aos nove minutos, Neto viu uma brecha na defesa cearense e passou a bola para Ronald Camarão, que finalizou de canhota no canto do goleiro Bruno Ferreira.

O gol sofrido, todavia, não abalou a equipe alvinegra. Com o placar desfavorável e atuando em casa, o Ceará tomou as rédeas do jogo e quase empatou o marcador com Aylon, aos 16 minutos. No lance, o camisa 11 aplicou uma caneta no defensor do Azulão e tentou encobrir o goleiro, mas a bola foi para fora.

Em seguida, Mugni cobrou falta e um desvio quase fez a bola morrer no fundo das redes, mas Rafael, arqueiro do Dragão, fez grande defensa para evitar o tento do Vovô. Poucos minutos depois, foi a vez de o camisa 10 finalizar direto para o gol, esbarrando novamente no camisa 1.

Apesar da pressão, o time treinado por Léo Condé não mostrou pontaria afiada. Ainda pior, viu o Confiança ampliar o placar aos 34 minutos. Organizada e consciente do objetivo no confronto, a equipe de Aracaju chegou ao segundo gol em cobrança de falta de Luiz Otávio. Nos minutos finais da primeira etapa, o Ceará ainda tentou ensaiar uma reação, mas a tarefa ficou para o segundo tempo.

Na volta para a última metade do duelo, os mandantes encontraram um meio-campo congestionado e optaram por concentrar as investidas pelas laterais do campo com Matheus Bahia e Fabiano Souza. No intervalo, Condé promoveu a saída de Fernandinho para a entrada de Rômulo, que agregou mais lucidez ao setor ofensivo alvinegro.

Ao notar um Confiança bem postado defensivamente, o Vovô controlou a posse da bola e trocou passes até achar um espaço para infiltrar. Aos 15, a lacuna foi encontrada e Rômulo quase marcou, mas, novamente, Rafael defendeu.

Após tanto "martelar", o Ceará enfim conseguiu seu primeiro gol no embate aos 28 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Matheus Bahia, Pedro Raul aproveitou e cabeceou com perfeição para diminuir a desvantagem no marcador.

Na sequência, o técnico do Confiança, Waguininho Dias, aproveitou as substituições para colocar mais peças do setor defensivo em campo visando uma retranca total. A estratégia, todavia, não deu certo. Isso porque, aos 38, o Alvinegro conseguiu o tento salvador.

Após lance de bate e rebate, Matheus Bahia cruzou, a bola desviou e sobrou para Galeano, que finalizou forte para estufar as redes do Castelão. Na reta final da partida, o Vovô seguiu buscando o terceiro gol, mas optou por não se expor tanto para não sofrer um tento inesperado.

Com um 2 a 2 no placar final, a decisão foi para os pênaltis. Na marca da cal, Fernando Sobral, Galeano e Rômulo converteram com sucesso e colocaram o time de Porangabuçu na 3ª fase da Copa do Brasil após um 3 a 0 nas cobranças — que contaram com grande exibição de Bruno Ferreira.

Além da vaga, o Vovô somou mais R$ 2,3 milhões de premiação e chegou a R$ 5,7 milhões arrecadados no torneio. O adversário da próxima fase será definido através de sorteio.

Ceará 2x2 Confiança - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes (Willian Machado) e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Sobral) e Mugni (Galeano); Fernandinho (Rômulo), Pedro Raul e Aylon (Martínez). Téc: Léo Condé

Confiança

4-3-3: Rafael Mariano; Valdir, Maicon, Eduardo Moura (Renilson) e Airton; Fábio Silva, André Lima, e Luiz Otávio; Ronald Camarão (Will Viana), Neto (Matheus Blade) e Breyner Camilo (Weriton). Téc: Waguinho Dias

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/3/2025

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Douglas Pagung (ES)

Gols: 9min/1ºT - Ronald Camarão (CON); 34min/1ºT - Luiz Otávio (CON); 28min/2ºT - Pedro Raul (CEA); 38min/2ºT - Galeano (CEA)

Cartões amarelos: Fabiano, Rômulo, Matheus Bahia e Martínez (CEA), Luiz Otávio, Rafael e Will Viana (CON)

Público e renda: não divulgados até o fechamento do jornal