Grandes duelos e emoção nos pênaltis: as oitavas de final da Champions

Foto: Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP Kylian Mbappe comemora a classificação do Real Madrid

Os confrontos das oitavas de final da Champions League foram concluídos ontem, definindo assim as partidas da próxima fase do mata-mata do principal torneio do continente europeu. Os times classificados são: Barcelona e Real Madrid, da Espanha; Bayern de Munique e Borussia Dortmund, da Alemanha; Arsenal e Aston Villa, da Inglaterra; PSG, da França; e Inter de Milão, da Itália.

Quatro embates aconteceram na terça-feira passada. Três duelos tiveram o desfecho esperado. O Barcelona, uma das sensações do torneio, voltou a vencer o Benfica-POR, desta vez por 3 a 1, com dois gols de Raphinha e um de Lamine Yamal, no estádio olímpico Lluís Companys, na Espanha. No duelo anterior, o Barça havia derrotado o clube português por 1 a 0, totalizando assim 4 a 1 no agregado.

A Inter de Milão e o Bayern de Munique também não tiveram sustos em seus jogos. O time italiano havia vencido a partida de ida contra o Feyenoord-HOL por 2 a 0 e derrotou a equipe neerlandesa novamente na terça-feira, por 2 a 1. O clube alemão, por sua vez, não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen e atropelou o rival com um placar agregado de 5 a 0 — os dois times, vale ressaltar, disputam o título da Bundesliga.

As emoções ficaram reservadas, mesmo, para o embate entre Liverpool-ING e Paris Saint-Germain (PSG). No primeiro jogo, disputado na França, os Reds contaram com uma atuação impecável do goleiro brasileiro Alisson, responsável por diversas defesas, e garantiram a vitória por 1 a 0. Na volta, porém, no estádio Anfield, os parisienses devolveram o placar, levaram a disputa para os pênaltis e venceram. O destaque foi Donnarumma, que defendeu duas cobranças.

Ontem, outras quatro partidas aconteceram. O Borussia Dortmund, em jogo acirrado contra o Lille-FRA, jogando na França, saiu atrás no placar, mas buscou a virada no segundo tempo e conquistou a vaga — no embate de ida, na Alemanha, as equipes haviam empatado em 1 a 1. O Aston Villa venceu o Club Brugge-BEL por um agregado de 6 a 1.

O Arsenal foi quem teve a situação mais confortável. A goleada por 7 a 0 sobre o PSV-HOL na ida praticamente selou a classificação do time inglês. A confirmação aconteceu no Emirates Stadium, onde os Gunners empataram por 2 a 2, totalizando 9 a 2 no agregado. Um massacre.

O grande duelo do dia ocorreu no Estádio Metropolitano, entre os rivais Atlético de Madrid e Real Madrid. Com o apoio da torcida, o Colchonero abriu o placar logo aos 28 segundos, acabando com a vantagem dos Merengues, que haviam vencido a ida por 2 a 1. No segundo tempo, Vini Jr. ainda desperdiçou um pênalti. Com 2 a 2 no agregado, a disputa foi decidida nos pênaltis, e o Real levou a melhor.

Assim, os confrontos das quartas de final da Champions ficaram da seguinte forma: Bayern de Munique x Inter de Milão; Barcelona x Borussia Dortmund; PSG x Aston Villa; Arsenal x Real Madrid.

Resultados do agregado das oitavas de final da Liga dos Campeões

Bayer Leverkusen 0x5 Bayern de Munique

Inter de Milão 4x1 Feyenoord

Barcelona 4x1 Benfica

Lille 2x3 Borussia Dortmund

Liverpool 1(1)x(4)1 PSG

Aston Villa 6x1 Club Brugge

Arsenal 9x3 PSV

Atlético de Madrid 2(2)x(4)2 Real Madrid