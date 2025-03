Maracanã vence Ceilândia nos pênaltis e avança à 3ª fase

Foto: Lucas Emanuel/FCF Maracanã enfrentou o Ceilândia pela segunda fase da Copa do Brasil

O Maracanã venceu o Ceilândia por 4 a 3 nos pênaltis após empatar por 0 a 0 no tempo normal e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Além de ter passado de fase, a equipe embolsou R$ 2,3 milhões com a classificação. A partida ocorreu nesta terça-feira, 12, no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza).

A equipe bicolor começou a partida focando em se defender e partir em contra-ataques, mas, após a entrada do meia Patuta, o time dirigido por Júnior Cearense passou a ser mais ofensivo no jogo, conseguiu criar chances de gol e equilibrar a posse de bola.

Mesmo com a melhora no jogo, a equipe cearense foi incapaz de tirar o zero do placar e o time cearense precisou brilhar novamente nas cobranças de pênalti, novamente, com Rayr Miller sendo protagonista. Na primeira fase, o Bicolor havia eliminado o Ferroviário da mesma maneira.

Na marca da cal, Jair, Jairo, Leandro Cerqueira e Matheus Taumaturgo acertaram as cobranças em favor do Maracanã; Michel Pires e Luan Lucas desperdiçaram. Pedro Bambu, Diogo Bolt e Rafael Sayão marcaram pelo Ceilândia; Felipe Clemente, Walter Bala e Julio César, este último que teve sua penalidade defendida por Rayr Miller, desperdiçaram.

Agora, o Maracanã volta suas atenções para a disputa de terceiro lugar contra do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, neste sábado, 15, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. (João Bosco Neto / Especial para O POVO)