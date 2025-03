Júnior Cearense destaca longevidade do projeto do Maracanã e feito histórico na Copa do Brasil

Foto: Maracanã EC/Divulgação Técnico Júnior Cearense em treino do Maracanã

A classificação do Maracanã para a terceira fase da Copa do Brasil, após vencer o Ceilândia nos pênaltis, não veio por acaso. É um de vários resultados históricos, em lista que tem ainda a participação na Pré-Copa do Nordeste, além da boa atuação nas últimas duas edições do Campeonato Cearense, nos quais chegou à semifinal, garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Antes de bater o Ceilândia, embolsando R$ 2,3 milhões em premiação, totalizando mais de R$ 4 milhões em valores recebidos na competição, o time já eliminou o Ferroviário na Copa do Brasil. Sem contar que essa é apenas a primeira participação do clube na competição nacional.

Os resultados positivos são frutos do trabalho longevo e conjunto entre comissão técnica e diretoria, segundo destaca o treinador do Maracanã, Júnior Cearense, ao em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

"Tudo isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há cinco anos no clube, estruturando o clube junto com a diretoria, comissão e atletas, procurando trazer atletas com o nível que pudesse engrandecer a equipe do Maracanã, e isso tem acontecido", afirmou o técnico.

"Na primeira participação do clube, passar de duas fases da competição, ficar entre os 32 clubes do Brasil. Isso é um feito histórico, é desfrutar de tudo isso com responsabilidade", reforçou.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Maracanã deve enfrentar um adversário de peso, integrante do pote 1 no sorteio que definirá os confrontos. Entre os possíveis rivais, estão Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Fortaleza.

O sorteio ainda não tem data definida. Os jogos da terceira fase devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio.

Com a chegada do clube à semifinal do Cearense, o Bicolor Metropolitano também garantiu participação na Série D. Segundo Júnior Cearense, o clube deve se reforçar. "Tudo isso foi planejado para que a gente tivesse o número de jogadores para todas essas competições. Então, estamos com quatro baixas, precisamos contratar aí na faixa de quatro a cinco atletas para que a gente possa ficar forte", explicou .

O Maracanã integra o Grupo A2 da Série D, junto a Iguatu, Sampaio Corrêa, Maranhão, Altos, Parnahyba, Tocantinópolis e Imperatriz. A competição começa no dia 13 de abril. Antes disso, porém, irá voltar a enfrentar o Ferroviário amanhã, as 19 horas, em disputa pela terceira colocação do Campeonato Cearense.