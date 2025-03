Primeiro Clássico-Rei das finais do Cearense terá efetivo de 643 policiais militares

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 26.02.25 Governo do estado determina que a Arena Castelão faça pausa de 66h entre os jogos para preservar o gramado (Fco Fontenele/O POVO)

Para o primeiro Clássico-Rei das finais do Campeonato Cearense, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) definiu o efetivo de agentes que estará em operação na partida de hoje. Ao todo, 643 membros da corporação participarão da ação na Arena Castelão e nos arredores, representando um aumento de quase 30% em relação ao jogo da fase de grupos, em fevereiro.

O número de PMs disponíveis para o confronto foi definido em reunião com a Federação Cearense de Futebol (FCF), os clubes e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na última quarta-feira, 12. A carga total de ingressos é de 57.386, sendo 33.502 para a torcida do Fortaleza — entre check-in de sócios e venda de bilhetes — e 23.884 para os torcedores do Ceará.



Serão 293 agentes na área interna do estádio e 350 no espaço externo. Os portões para a entrada dos torcedores serão abertos a partir das 13h30min, ou seja, três horas antes da bola rolar no Gigante da Boa Vista.

Segundo a SSPDS, serão 842 agentes de segurança trabalhando no clássico. Além da Polícia Militar, outros órgãos divulgaram seu contingente: a Polícia Civil terá sete investigadores; a Guarda Municipal terá 47 agentes; e os bombeiros militares terão 25 pessoas.

O plano de ação divulgado prevê no mínimo 570 agentes de segurança privada e 52 coordenadores para a equipe. Esse confronto terá um efetivo maior na segurança privada, que teve um contingente de 500 agentes no primeiro Clássico-Rei do ano.

"Estamos de olhos abertos, atentos, para combater e capturar os criminosos disfarçados de torcedores e conduzi-los a delegacia para serem realizado os procedimentos cabíveis", pontua Harley Filho, coordenador da Copol/SSPDS.

"Para as finais do Cearense, nós ampliamos a quantidade de agentes envolvidos na operação. No primeiro confronto foram 613 profissionais; para o jogo do dia 15 de março, 978, um aumento de quase 60% de profissionais envolvidos", conclui.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), por sua vez, informou que vai disponibilizar um efetivo de 45 agentes para organizar e assegurar o deslocamento dos torcedores que irão acompanhar o clássico no estádio. O canteiro central da Avenida Paulino Rocha, próximo ao portão de saída do estacionamento da Arena, será aberto para facilitar a circulação dos veículos que seguem em direção à BR-116 e para outros bairros da cidade.

A frota de ônibus também será reforçada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com sete veículos reservas, entre 13 horas e 21 horas, que serão distribuídos nos Terminais de Integração dos bairros Siqueira, Antonio Bezerra e Lagoa. Com o reforço, 11 linhas trafegam no entorno da Arena Castelão.

Vale lembrar que este será o primeiro jogo da Arena Castelão com o uso do reconhecimento facial no estádio, mas o serviço não será utilizado em todo a praça esportiva: apenas nos setores premium, especial e camarotes.