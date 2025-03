Ceará pode conquistar bicampeonato cearense de forma invicta

Foto: Aurélio Alves Ceará vence o Fortaleza na primeira final do Campeonato Cearense

A vitória do Ceará sobre o Fortaleza ontem, no primeiro jogo pela final do Campeonato Cearense, não apenas foi importante pela vantagem gerada, mas também para o contexto em que o Vovô pode conquistar o título. Assim como foi o roteiro da temporada passada, o Alvinegro de Porangabuçu terá a chance de erguer a taça com campanha invicta.

O desempenho até então do Vovô no Manjadinho é impecável. Nenhum adversário conseguiu arrancar um empate sequer do time comandado pelo treinador Léo Condé. Nos oito jogos que disputou, cinco pela fase de grupos, dois pela semifinal, contra o Maracanã, e um pela final, diante do rival Fortaleza, o Alvinegro venceu todos.

São 20 gols marcados neste recorte de confrontos e apenas três sofridos. No próximo sábado, 22, quando volta a enfrentar o Fortaleza, o Ceará precisa de um empate para garantir o título, cenário que confirmaria a campanha invicta. Há, ainda, outra possibilidade: em caso de derrota por um gol de diferença, o Vovô pode ser campeão nos pênaltis.

Na temporada de 2024, o Vovô conquistou o título estadual com quatro vitórias e cinco empates, dois deles na decisão diante do Fortaleza. Naquela ocasião, as duas equipes precisaram decidir o campeonato na marca da cal. O Alvinegro, com grande atuação do goleiro Richard, levou a melhor e se consagrou campeão.

"É natural comemorar. Vitória no clássico é sempre considerável. Conseguimos uma vantagem importante, mas são 180 minutos. Foi dado o primeiro passo. Terminou o primeiro tempo, digamos assim. Temos que nos preparar bem em todos os aspectos para chegarmos fortes na semana que vem e ser merecedor de uma possível conquista. Neste momento está em aberto. Vamos trabalhar da melhor forma possível, com a máxima seriedade e respeito possível", ressaltou o técnico Léo Condé em coletiva ontem.

A derrota mais recente do Ceará no Campeonato Cearense foi no dia 1º de abril de 2023, no segundo jogo da final do Manjadinho. À época, o Fortaleza venceu por 2 a 1, conquistando um inédito hexa. (Mateus Moura)