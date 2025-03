Defesas são destaques em jogo de ida da final do Campeonato Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Fabiano Souza e Emanuel Martínez disputam bola no Clássico-Rei

Até os 36 minutos do segundo tempo, o jogo de ida da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, caminhava para um 0 a 0 sem muitas chances, até que Galeano foi derrubado na pequena área e Fernando Sobral converteu o pênalti, garantindo a vitória alvinegra por 1 a 0.

No entanto, o tento de bola parada ilustra a lógica do jogo: defesas bem postadas. Tricolor e Alvinegro se mostraram firmes ao longo do confronto, mesmo a do Leão, que saiu derrotada.

Técnico tricolor, Juan Pablo Vojvoda mandou a campo uma dupla surpreendente: David Luiz e Gastón Ávila. Já Léo Condé optou por Marllon e Willian Machado, já que Ramon Menezes, com lesão na musculatura posterior da coxa direita, ficou de fora da primeira parte da decisão.

Nos 45 minutos iniciais, os times foram praticamente perfeitos nesse quesito. A prova disso é que nenhuma das equipe conseguiu finalizar diretamente ao gol, transformando João Ricardo e Bruno Ferreira em meros telespectadores do confronto. Os destaques foram David Luiz e Willian Machado, que eram as principais peças dos respectivos times.

No segundo tempo, tudo mudou. O Leão do Pici começou a etapa final buscando o ataque a todo momento e oferecendo perigo o tempo todo à zaga alvinegra. Atletas com Moisés e Yago Pikachu entraram ao decorrer do jogo para ampliar a intensidade do time no campo, explorando especialmente espaço pelas pontas.

Porém, mesmo com todo o poderio, Bruno Ferreira seguia sem realizar grandes defesas, assim como João Ricardo, que via um Ceará incapaz de reter a posse de bola.

O Alvinegro de Porangabuçu tentava apostar nos contra-ataques, mas a defesa tricolor seguia bem postada. Foi então que, nos 10 minutos finais, a bola foi alçada na área, Pedro Raul ganhou no corpo de David Luiz e rolou a bola para Galeano, que foi derrubado por Ávila, desmanchando a quase impecável partida defensiva do Leão.

O Vovô, por outro lado, seguiu bem na defesa. Vale ressaltar que, além da dupla de zagueiros, os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, além dos volantes Sobral e Dieguinho, foram peças fundamentais para anular qualquer jogada tricolor, que ainda teve Pol Fernández expulso.

A postura foi enfatizada por Léo Condé, técnico do Ceará, após o embate. "O jogo foi equilibrado, como normalmente é. Clássico é sempre estudado, decidido em detalhes, tem sido assim nos últimos anos. Enfrentamos um adversário bem treinado, bons jogadores e nós buscamos fazer nosso trabalho. É um ou outro detalhe que vai definir. Dentro daquilo que podemos de comportamento tático, os jogadores cumpriram".

A postura retraída dos times se refletiu nos números finais. Foram, ao todo, três chutes a gol: dois do Ceará e um do Fortaleza. O total de finalizações foi de 6 a 5, sendo seis para o lado alvinegro e cinco para o tricolor. Ainda houve três chutes bloqueados pelos defensores de Condé e dois pelos de Vojvoda.