Monteiro chega à final no Chile e volta ao top-100

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Tenista cearense Thiago Monteiro é finalista do Challenger de Santiago

Cabeça-de-chave número 1 do Challenger de Santiago, no Chile, o cearense Thiago Monteiro venceu o italiano Ignacio Buse por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 7/6(4), neste sábado, 15, e vai encarar o colombiano Daniel Elahi Galán na decisão. A final será neste domingo, 16, em horário ainda não definido.

Com o resultado, Monteiro vai ganhar pelo menos sete posições no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), voltando ao top-100 do mundo. Atualmente, ele é o 105º do mundo, mas vai subir para 98º se perder e 96º se derrotar Galán, que entrou no torneio como o segundo favorito.

O resultado também faz o cearense superar o paranaense Thiago Seyboth Wild no ranking, voltando a ser o segundo brasileiro mais bem ranqueado. Acima dele, ficará apenas o prodígio João Fonseca, de 18 anos, que luta pelo título do Challenger de Phoenix (EUA) e pode se aproximar do top-60. Na carreira, a melhor colocação de Thiago Monteiro foi 61º, em outubro de 2022.

A decisão será contra Daniel Galán, 123º do ranking e segundo cabeça-de-chave do torneio chileno. O colombiano eliminou o norte-americano Emilio Nava na semifinal por 2 sets a 0, parciais 7/6(7) e 6/2. Durante o torneio, Galán já eliminou dois brasileiros: Matheus Pucinelli nas quartas de final e Pedro Sakamoto, nas oitavas.

Caso vença Galán, Monteiro chegará ao 10º título de Challenger na carreira de simples, sendo o primeiro desde 2023. O cearense enfrentou o colombiano duas vezes até hoje, com uma vitória para cada. (André Bloc)